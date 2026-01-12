Vì sao chiếc Toyota 20 năm tuổi giá hơn 180 triệu đồng vẫn được săn đón? 12/01/2026 12:41

Mới đây, tại một buổi đấu giá trên Cars & Bids, chiếc Toyota Corolla LE đời 2005 đã hấp dẫn người dùng. Chiếc ô tô này ban đầu được đấu giá rất thấp nhưng chỉ trong vài ngày nó đã được đẩy lên 7.000 USD, tương đương 183 triệu đồng.

Sức hấp dẫn của chiếc ô tô Toyota được đấu giá này nằm ở chỗ chỉ mới chạy được hơn 19.000 km dù đã có tuổi đời 2 thập kỷ. Nội và ngoại thất gần như hoàn hảo.

Theo lời người bán, chiếc xe từng thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng yêu thích thương hiệu Toyota. Người chồng đi xe Tacoma, còn người vợ sở hữu chiếc Corolla này. Dù người vợ cũng ít lái xe thường xuyên, nhưng họ vẫn nhất quyết không bán nó suốt hai thập kỷ qua, khiến chiếc xe giữ được tình trạng nguyên bản như mới.

Toyota Corolla LE đời 2005, được xem là một trong những huyền thoại tiêu biểu nhất cho triết lý chế tạo xe của Nhật Bản. Đó là nồi đồng cối đá, thực dụng và bền bỉ theo thời gian. Đây là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 9 của dòng Corolla, thời điểm mà Toyota đã xác lập vị thế thống trị toàn cầu nhờ sự tin cậy tuyệt đối.

Xe được trang bị khối động cơ 1.8L 4-xi lanh đi kèm công nghệ van biến thiên thông minh VVT-i cùng với đó là số tự động và công suất khoảng 130 mã lực.

Phiên bản LE (Luxury Edition) thời bấy giờ được coi là bản cao cấp với ghế bọc nỉ chất lượng tốt, ốp giả gỗ sang trọng và không gian cabin rộng rãi bất ngờ so với kích thước bên ngoài. Mọi nút bấm, cần gạt đều được thiết kế để có thể hoạt động tốt sau hàng chục năm sử dụng.