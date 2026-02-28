6 lưu ý quan trọng khi mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng 28/02/2026 13:05

Người mua xe ô tô cũ cần tỉnh táo nhận diện các dấu hiệu bất thường để tránh ‘tiền mất tật mang’.

Hãy cảnh giác với những người bán không cho phép kiểm tra xe trước khi giao dịch. Ảnh: AI.



Một số xe ô tô cũ có máy phát điện hoạt động kém hiệu quả. Thiết bị này rất quan trọng để cung cấp năng lượng cho bảng điều khiển, ắc quy và điều hòa. Khi kiểm tra, nếu thấy đèn xe mờ, có thể máy phát điện đã gặp sự cố. Đây chỉ là một trong nhiều vấn đề bạn có thể gặp phải.

Dưới đây là những dấu hiệu đáng ngờ khác cần lưu ý khi chọn mua xe ô tô cũ.

Người bán từ chối cho kiểm tra xe

Hãy cảnh giác với những người bán không cho phép kiểm tra xe trước khi giao dịch. Điều này cho thấy họ có thể đang che giấu tình trạng thực tế của phương tiện. Việc kiểm tra kỹ lưỡng giúp bạn hiểu rõ chất lượng xe và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

Đại lý có nhiều đánh giá tiêu cực

Tìm hiểu kỹ về các đại lý và đọc phản hồi của khách hàng là bước rất quan trọng. Nếu một đại lý nhận quá nhiều đánh giá tiêu cực, đó là dấu hiệu báo động. Bạn nên chú ý nội dung khiếu nại và tham khảo thêm ý kiến từ những người đã sử dụng dịch vụ tại đó.

Nghi ngờ xe bị mất trộm

Nếu không tìm thấy số khung (VIN), rất có thể chiếc xe này do trộm cắp mà có. Ngoài ra, việc người bán chỉ yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt cũng là dấu hiệu mờ ám. Đừng ngần ngại từ bỏ giao dịch nếu bạn cảm thấy biển số hoặc giấy tờ xe có dấu hiệu giả mạo.

Thiếu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu

Một dấu hiệu đáng ngờ khác là người bán không cung cấp được giấy đăng ký xe hợp lệ. Đây là bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh quyền sở hữu tài sản. Nếu thiếu loại giấy tờ này, bạn tuyệt đối không nên thực hiện giao dịch.

Nội thất bị hao mòn quá mức

Nhiều người bán chỉ tập trung tân trang vẻ ngoài bắt mắt hoặc động cơ. Tuy nhiên, nếu nội thất quá cũ kỹ, hư hỏng hoặc lỗi thời, bạn nên xem xét lại. Các chi tiết nội thất xuống cấp cho thấy chiếc xe không được chăm sóc tốt trong thời gian dài.

Chiêu trò tài chính của đại lý

Người mua cần lưu ý các dấu hiệu đáng ngờ khi vay tiền mua xe tại đại lý. Một số nơi sử dụng chiêu trò cộng thêm khoản nợ cũ vào khoản vay mới. Hoặc họ yêu cầu khách mang xe trở lại để thay đổi hợp đồng với lãi suất cao hơn. Hãy luôn hoàn tất mọi thủ tục tài chính trước khi nhận xe.

Tóm lại, bạn cần mua xe ô tô cũ một cách thông minh. Đừng để những ưu đãi hấp dẫn làm mờ mắt. Hãy tin vào trực giác của mình nếu cảm thấy quá trình giao dịch thiếu minh bạch.