Có nên mua xe wagon Đức cũ giá dưới 500 triệu đồng? 04/02/2026 10:09

Các dòng xe wagon do người Đức sản xuất được đánh giá là những mẫu xe tốt nhất thế giới với kiểu dáng thân xe đẹp mắt. Dưới đây là 5 gợi ý xe gia đình thú vị, tuy nhiên người dùng nên dự trù kinh phí cho việc sửa chữa và bảo dưỡng.

Volkswagen Passat W8 4Motion Wagon (2003–2004). Ảnh: Volkswagen.



Volkswagen Passat W8 4Motion Wagon (2003–2004)

Giá trung bình xe đã qua sử dụng 8.000–14.000 USD (khoảng từ 210 triệu đến hơn 368 triệu đồng).

Đây là một trong những chiếc xe wagon khét tiếng nhất của Đức. Xe trang bị động cơ W8 đầy sáng tạo, được thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Công suất 270 mã lực kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Motion và hộp số sàn 6 cấp mang lại trải nghiệm khác biệt.

Mẫu xe này có mô-men xoắn mượt mà và âm thanh ống xả độc đáo. Tuy nhiên, việc bảo dưỡng khá phức tạp nên người dùng cần tìm thợ máy tin cậy.

Mercedes-Benz E500 4Matic Wagon (2004–2006)

Giá trung bình xe đã qua sử dụng 10.000–17.000 USD (khoảng từ 263 triệu đến hơn 447 triệu đồng).

Sự kết hợp giữa động cơ V8 và thiết kế mui dài tạo nên một mẫu xe hoàn hảo. Dòng W211 vẫn giữ được vẻ hiện đại dù đã ra mắt nhiều năm.

Không gian nội thất rộng rãi với tối đa bảy chỗ ngồi là điểm cộng lớn. Động cơ V8 5.0 lít sản sinh công suất hơn 300 mã lực giúp xe tăng tốc mượt mà. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các chuyến du lịch gia đình nếu được bảo dưỡng đầy đủ.

Volkswagen Passat 3.6 4Motion Wagon (2006–2010)

Giá trung bình xe đã qua sử dụng 8.000–13.000 USD (khoảng từ 210,5 triệu đến hơn 342 triệu đồng).

Sau phiên bản W8, Volkswagen ra mắt dòng Passat B6 lớn và mạnh mẽ hơn. Hãng thay thế động cơ 8 xi-lanh bằng động cơ VR6 trên phiên bản Passat 3.6 4Motion Wagon.

Sự thay đổi này mang lại hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu. Cảm giác lái của xe nhỏ gọn hơn vẻ ngoài. Động cơ VR6 được yêu thích nhờ độ tin cậy cao, giúp người dùng bớt lo lắng về các hỏng hóc lớn.

BMW 535xi Touring (E61, 2008–2010)

Giá trung bình xe đã qua sử dụng 12.000–18.000 USD (khoảng từ 315,7 triệu đến hơn 473,6 triệu đồng).

Vào cuối những năm 2000, 535xi với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép là phiên bản wagon đáng chú ý. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh xDrive và hộp số tự động 6 cấp.

Thiết kế của E61 5 Series Touring mang nét mạnh mẽ, nam tính. Phiên bản trang bị động cơ N54 này sở hữu sức mạnh và độ tin cậy vượt trội, là lựa chọn thông minh ở thời điểm hiện tại.

Audi A6 Avant 3.0T Quattro (2009–2011)

Giá trung bình xe đã qua sử dụng 10.000–17.000 USD (khoảng từ 263,1 triệu đến hơn 447,3 triệu đồng).

Audi A6 Avant toát lên vẻ sang trọng và khả năng vận hành ưu việt. Dòng Avant thường hướng đến sự thoải mái hơn là sự gai góc.

Phiên bản này sử dụng động cơ V6 siêu tăng áp, cung cấp đủ sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Với cabin rộng rãi và cảm giác lái hiện đại, đây là mẫu xe toàn diện nhất trong danh sách và có giá trị sử dụng lâu dài.