10 mẫu xe máy Honda cũ bền bỉ và giữ giá tốt nhất 22/11/2025 08:18

(PLO)- Dưới đây là 10 mẫu xe máy Honda cũ kinh điển về sự bền bỉ và giữ giá tốt nhất mà người chơi xe nên mua.

Honda CB750 Super Four

Honda CB750 Super Four. Ảnh: Honda.



Ra mắt năm 1969, đây là dòng xe huyền thoại mà những mẫu xe thể thao hiện đại phải mang ơn. CB750 Four chứng minh rằng một chiếc mô tô phân khối lớn (PKL) có thể vừa đáng tin cậy, nhanh nhẹn, vừa vận hành mượt mà. Xe được trang bị các tính năng chưa từng có tại thời điểm đó, điển hình là phanh đĩa, tạo ra lối đi riêng biệt.

Về giá trị hiện tại, các mẫu xe thường có giá dưới 3.000 USD. Tuy nhiên, những chiếc được bảo dưỡng kỹ lưỡng có thể lên tới hơn 10.000 USD.

Honda CBR900RR Fireblade

Mẫu xe này ra mắt năm 1992, tiếp nối thành công của CB750 Four nhưng mang đến góc nhìn hoàn toàn khác về xe máy thể thao. Fireblade không chỉ vượt trội ở khả năng tăng tốc mà còn cần sự nhanh nhạy khi vào cua.

Xe sở hữu khung gầm và hệ thống phanh mới, kết hợp với kích thước vành xe khác lạ 16/17 inch nhưng vẫn duy trì độ tin cậy nổi tiếng của Honda. Hiện tại, người mua tốn vài nghìn USD cho phiên bản đời đầu, nhưng xe trong tình trạng tốt sẽ có giá ít nhất 15.000 USD.

Honda NR750

Ra mắt cùng năm 1992, NR750 là màn trình diễn công nghệ và sức mạnh đỉnh cao của Honda. Mẫu xe này trang bị động cơ V4 piston hình bầu dục, có tổng cộng 32 van và hai thanh truyền titan cho mỗi xi-lanh.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu thân vỏ bằng sợi carbon, bánh xe magiê, phuộc trước hành trình ngược và phun xăng điện tử. Kiểu dáng của NR750 đã truyền cảm hứng cho nhiều mẫu mô tô đẹp nhất sau này. Mức giá hiện tại của dòng xe này rất lớn, có thể lên tới 100.000 USD.

Honda VF750C Magna

Được giới thiệu phiên bản mới vào năm 1994, đây là chiếc cruiser thể thao trang bị động cơ V4. Động cơ được hiệu chỉnh thứ tự đánh lửa khác biệt để tạo ra mô-men xoắn tốt hơn.

Điểm nhấn thiết kế của xe là hệ thống ống xả bốn ống và hộp số sáu cấp với tỉ số truyền gần, điều hiếm thấy vào thời điểm đó. Hiện nay dòng xe này rất hiếm và trở thành một chiếc mô tô đặc biệt, tuy nhiên người chơi vẫn có thể sở hữu với giá cả phải chăng.

Honda VF750C Magna. Ảnh: Honda.



Honda CBR1100XX Super Blackbird

Ra mắt năm 1996, mẫu xe này chỉ mang một nhiệm vụ duy nhất là trở thành chiếc xe máy nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa hơn 188 dặm/giờ. Là chiếc xe máy thể thao dung tích lớn, Super Blackbird mang dáng dấp của Hayabusa hơn là Fireblade.

Honda đặc biệt chú trọng đến việc phân phối mô-men xoắn, phù hợp với đặc tính của một chiếc Sport Touring. Từng giữ danh hiệu nhanh nhất thế giới trong ba năm, hiện nay xe có thể tìm thấy với giá chỉ 3.400 USD, xe tốt có thể lên tới 5.000 USD.

Honda GL1800 Gold Wing

Dòng xe này đã thống trị phân khúc xe du lịch đường trường (full-dress touring) của Nhật Bản ngay từ khi ra mắt năm 2001. Thế hệ thứ năm là chiếc đầu tiên được trang bị động cơ sáu xi-lanh, mang lại sự êm ái đặc trưng cùng nhiều tiện nghi cho người dùng.

Một chiếc xe cơ bản từ đầu những năm 2000 có giá khoảng 7.800 USD. Người mua nên tìm kiếm bản có trang bị ABS với mức giá chênh lệch thêm khoảng 1.000 USD.

Honda VFR800 Interceptor VTEC

Ra mắt năm 2002, VFR800 Interceptor VTEC được đánh giá là chiếc mô tô cực kỳ thú vị. Xe sở hữu động cơ DOHC, 4 van mỗi xi-lanh, nhưng ở vòng tua thấp chỉ có hai van hoạt động. Đến 7.000 vòng/phút, máy tính điều khiển hai van còn lại hoạt động nhờ công nghệ VTEC.

Xe trang bị khung nhôm đôi, gắp đơn một bên, hệ thống treo có thể điều chỉnh và tùy chọn ABS. Giá niêm yết thông thường từ 4.200 USD, riêng bản ABS khoảng 4.600 USD.

Honda Valkyrie Rune

Đây là kết quả của việc Honda trao toàn quyền sáng tạo cho các nhà thiết kế vào năm 2004. Là một chiếc cruiser độ nguyên bản dựa trên Valkyrie, xe sở hữu các bộ phận thủ công rất khó tìm nguồn cung ứng.

Chiếc xe này vẫn khiến mọi người phải ngoái nhìn ngay cả sau 20 năm xuất hiện. Giá niêm yết thông thường dưới 18.000 USD, nhưng giá thực tế trên thị trường thường cao hơn nhiều, khoảng 25.000 USD.

Xe máy cũ Valkyrie Rune. Ảnh: Honda.

Honda CBR1000RR Fireblade

Chiếc CBR1000RR đầu tiên ra mắt năm 2004 là bước tiến lớn so với CBR954RR. Đây là mẫu mô tô khởi đầu tuyệt vời nếu bạn đang bước vào phân khúc này. Xe có những trang bị hiện đại như bộ giảm chấn tay lái điện tử, hộp số kiểu cassette và hệ thống ram-air điều khiển bằng máy tính.

Bình xăng xe được thiết kế đặc biệt để tập trung khối lượng. Giá trị hiện tại khoảng 6.000 USD, nhưng một chiếc nguyên bản với màu sơn Repsol Honda mang tính biểu tượng có thể dễ dàng có giá hơn 20.000 USD.

Honda CB1000R

Mẫu naked bike này ra mắt toàn cầu vào năm 2008 và có mặt tại Hoa Kỳ năm 2011. Xe sử dụng cùng động cơ với Fireblade nhưng được tinh chỉnh lại để có mô-men xoắn tốt hơn.

Ưu điểm của xe là người lái có thể nhả cần côn ở vòng tua dưới 2.000 vòng/phút mà không sợ chết máy. Dù giá trị hiện tại không được đề cập rõ ràng, nhưng vẻ ngoài khác biệt và mạnh mẽ của xe vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn.