Vì sao xe máy Việt sẽ soán ngôi vua xe máy Honda? 03/11/2025 16:13

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu thị trường McD cho biết, thị trường xe máy Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Trong suốt cả năm, doanh số bán hàng luôn duy trì tích cực, với tháng gần nhất là tháng 9 tăng mạnh 14,5% so với cùng kỳ.

Tổng doanh số từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 2,4 triệu chiếc xe máy, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh số xe máy VinFast đang bùng nổ, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của toàn bộ phân khúc xe điện (EV).

Năm 2024, doanh số xe máy đạt 2,9 triệu chiếc, tăng 4,9% so với cùng kỳ thì năm 2025 được đánh giá là rất tích cực, bởi nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và sự gia tăng tìm kiếm các phương tiện phát thải thấp.

Trong môi trường cạnh tranh, hai thương hiệu dẫn đầu thị trường là thương hiệu xe máy Honda và Yamaha có xu hướng đối lập. Trong khi xe máy Honda vẫn tăng trưởng 6,3% thì xe máy Yamaha suy giảm 6,8%.

Trong khi đó thương hiệu xe máy Việt - VinFast đã vươn lên vị trí thứ ba với doanh số tăng 354%, giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe máy điện.