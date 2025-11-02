Mua xe Toyota nhưng không thể chạy vì thiếu thứ quan trọng nhất 02/11/2025 13:58

Ba chủ sở hữu mẫu ô tô Toyota Mirai, vốn chạy bằng pin nhiên liệu hydro vừa đệ đơn kiện tập thể Hãng ô tô Toyota lên tòa án Mỹ.

Những người này cũng đại diện cho tất cả người mua và người thuê xe Toyota Mirai tại tại California từ năm 2016 đến 2025 trong cuộc khởi kiện Hãng Toyota.

Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 5,7 tỉ USD, đánh dấu một trong những thách thức pháp lý lớn nhất đối với công nghệ di chuyển bằng năng lượng hydro từ trước đến nay.

Đơn kiện được đệ trình tại California, cáo buộc Toyota, các đại lý và bộ phận tín dụng của hãng đã cố ý quảng bá và bán các phương tiện phụ thuộc vào một hệ sinh thái hydro mong manh và không đầy đủ.

Vụ kiện cũng cáo buộc Toyota tiếp tục tiếp thị và bán Mirai dù đã biết rằng các chủ sở hữu và tài xế của những chiếc xe này gặp vô cùng khó khăn để tìm được trạm tiếp nhiên liệu hoạt động.

Sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng này, theo các nguyên đơn, đã biến chiếc xe được hứa hẹn là phương tiện không phát thải thực tế thành một chiếc xe không thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Một trong những khía cạnh trọng tâm của vụ kiện là chiến dịch quảng cáo của Toyota về khả năng tiếp nhiên liệu nhanh chóng của Mirai, trong đó tuyên bố rằng việc đổ đầy bình chỉ mất khoảng năm phút.

Tuy nhiên, trên thực tế, các trạm tiếp nhiên liệu hydro thường xuyên ngừng hoạt động để bảo trì hoặc hết nhiên liệu, thậm chí một số trạm đã đóng cửa vĩnh viễn.

Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn khi Shell đóng cửa mạng lưới trạm hydro của họ vào năm ngoái; hậu quả là những hàng dài chờ đợi tại một vài trạm còn lại đang hoạt động, đồng nghĩa với việc một số tài xế phải lái xe hàng dặm và chờ đợi hàng giờ chỉ để tiếp nhiên liệu.

Toyota đã thừa nhận rằng mạng lưới hydro đã phải đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và cho biết họ đã tạm dừng bán xe Mirai ở một số khu vực, bao gồm Sacramento.

Công ty khẳng định đang hỗ trợ khách hàng thông qua tín dụng dịch vụ, xe cho thuê và các hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu không cảm thấy những biện pháp này có thể bù đắp được sự bực bội khi phải trả tiền và sở hữu những chiếc xe mà họ không thực sự có thể sử dụng vì sợ bị mắc kẹt trên đường.