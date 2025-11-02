Lý do vừa mua ô tô 1 năm đã phải bán ngay 02/11/2025 10:45

(PLO)-Mua một chiếc ô tô mới là một quyết định lớn, nhưng có lẽ không phải lúc nào quyết định này cũng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một nghiên cứu mới từ Hãng nghiên cứu thị trường iSeeCars đã cho biết, rất nhiều mẫu xe bị bán lại rất nhanh chỉ sau một năm sử dụng, trong đó xe hạng sang dẫn đầu về điều này.

Nguyên nhân, dòng ô tô hạng sang mất giá quá nhanh cũng như sự đắt đỏ trong chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

Một lý do tiềm năng khác là những người mua xe hạng sang đơn giản là chuyển đổi nhanh hơn để tránh bán xe khi số km quá cao hoặc để tận dụng các tính năng mà một mẫu xe mới hơn, đã được nâng cấp mang lại.

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích iSeeCars cho biết, nhiều yếu tố có thể góp phần lý giải tại sao một chiếc ô tô mới lại bị bán lại nhanh chóng đến vậy. Chẳng hạn, những người mua xe hạng sang có thể đã không nghiên cứu kỹ trước khi mua. Những người mua ô tô hạng sang lại có tính thích thay đổi.

Nhưng cũng có một tin tốt cho điều này là những ai muốn mua một chiếc xe hạng sang theo kiểu này sẽ mua được mức giá hời.

Theo iSeeCars, các mẫu xe có tỷ lệ bán lại sớm sau một năm sử dụng cao nhất là Land Rover Discovery Sport, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLB.