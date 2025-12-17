Những người chạy ô tô Toyota chuẩn bị nhận được thứ hấp dẫn này 17/12/2025 13:22

(PLO)-Hàng triệu người lái ô tô Toyota có thể sớm được hỗ trợ chìa khóa xe không dây hoặc kỹ thuật số thông qua Apple Wallet.

Apple Wallet không chỉ là nền tảng lưu trữ thẻ thanh toán hay giấy tờ định danh, mà còn hoạt động như một kho lưu trữ chìa khóa bảo mật thông qua Apple Car Key.

Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2020, tốc độ mở rộng của tính năng này sang các hãng xe diễn ra khá chậm.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô lớn tham gia.

Giờ đây, một thương hiệu quy mô toàn cầu được cho là sắp áp dụng Apple Car Key trên toàn bộ danh mục sản phẩm, đánh dấu bước mở rộng lớn nhất từ trước đến nay.

Năm ngoái, Volvo và Audi đã gia nhập danh sách các hãng xe hỗ trợ Apple Car Key. Dù việc triển khai chỉ giới hạn ở một số mẫu xe cao cấp và xe điện đời mới, thay vì phổ cập rộng rãi, đây vẫn được xem là một cột mốc quan trọng.

Apple từng ám chỉ rằng nhiều hãng xe đang chuẩn bị bổ sung Apple Car Key. Tuy nhiên, Toyota, một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới, trước đây chưa từng được nhắc đến. Theo một báo cáo gần đây của MacRumors, đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy Apple đang làm việc để hỗ trợ Toyota, dù hiện chưa có xác nhận chính thức từ hai bên.

Toyota liên tục giữ vị thế là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất toàn cầu trong nhiều năm, vì vậy việc hãng này tham gia Apple Car Key sẽ là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với quá trình phổ cập công nghệ này.

Hiện tại, Toyota đã cung cấp giải pháp chìa khóa kỹ thuật số riêng thông qua dịch vụ Toyota Connect. Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu dựa vào ứng dụng điện thoại và kết nối Bluetooth, phục vụ các chức năng như khóa và mở khóa không cần chìa và khởi động xe từ xa.

Trong khi đó, Apple Car Key mang đến các tính năng nâng cao và mức độ bảo mật cao hơn, bao gồm hỗ trợ Ultra Wideband (UWB), cho phép iPhone và Apple Watch xác định vị trí chính xác hơn khi mở khóa và điều khiển xe.

Ngoài Toyota, Apple cũng xác nhận rằng Audi, Acura, Porsche, GMC, Cadillac, Chevrolet, Rivian, Lucid Motors, Chery và Tata là những thương hiệu dự kiến sẽ bổ sung Apple Car Key trong thời gian tới.