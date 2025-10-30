Người tiêu dùng cần chú ý ngay điều này khi mua ô tô Toyota 30/10/2025 13:34

(PLO)-Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản đã được cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt chip trong tương lai, sau khi có sự thay đổi chủ sở hữu của Công ty sản xuất chip Nexperia BV.

Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Nhật Bản (JAMA) đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo các nhà sản xuất hệ thống điện tử trong nước rằng nguồn cung từ Nexperia có thể bị gián đoạn trong những tháng tới, khả năng ảnh hưởng đến sản xuất xe tại Nhật Bản.

Nexperia cũng đã cảnh báo các khách hàng ô tô Nhật Bản của mình rằng họ không còn có thể đảm bảo nguồn cung, buộc một số công ty điện tử Nhật Bản phải tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế để giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn sản xuất nào có thể xảy ra.

Trong tuyên bố của mình, JAMA cho biết: “Các con chip được sản xuất bởi Nexperia sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng được sử dụng trong các bộ điều khiển điện tử (ECU)".

Các hãng ô tô Toyota, Honda, và Nissan hiện đang rà soát lại chiến lược tìm nguồn cung ứng của mình, trong khi các hãng xe Đức như Volkswagen và Ford cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo về tình trạng thiếu chip tiềm ẩn. Bởi vì thiếu hụt chip sẽ khiến nguồn cung ô tô sẽ suy giảm, dẫn đến giá tăng mạnh.