Cách giảm bớt lo lắng khi lái xe dành cho tài xế mới 10/01/2026 10:13

(PLO)- Vượt qua lo lắng khi lái xe là một quá trình. Hãy tiến từng bước, không vội vàng và cho phép bản thân có thời gian để thích nghi. Sự tự tin sẽ đến cùng với trải nghiệm và luyện tập đều đặn.

Theo wikiHow, cảm giác căng thẳng, hồi hộp khi cầm vô lăng là điều rất phổ biến với những người mới lái xe. Tuy nhiên, nếu biết chuẩn bị đúng cách và luyện tập từng bước, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát nỗi lo này và dần xây dựng sự tự tin khi tham gia giao thông.

Giữ tâm thế tích cực trước khi khởi hành

Trước khi lái xe, hãy dành vài phút để ổn định tinh thần. Thiền định, hít thở sâu theo nhịp, giãn cơ nhẹ hoặc lặp lại những câu khẳng định tích cực có thể giúp bạn bình tĩnh hơn. Nghe nhạc nhẹ, âm thanh thư giãn hoặc xem một đoạn video yêu thích cũng là cách giúp tâm trí thả lỏng.

Ngoài ra, hãy hình dung bản thân đến nơi an toàn, thoải mái và vui vẻ. Một bữa ăn nhẹ cùng một ly nước trước khi lên đường cũng góp phần giúp cơ thể ổn định hơn.

Tạo cảm giác thoải mái trong khoang lái

Sự thoải mái về thể chất giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung. Hãy điều chỉnh ghế, vô lăng và gương sao cho bạn dễ dàng điều khiển xe và đạp bàn đạp. Dọn dẹp đồ đạc lộn xộn, đặc biệt là khu vực sàn xe.

Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu nhẹ trong xe để tạo cảm giác thư giãn. Trước khi lăn bánh, hãy kiểm tra nhanh các nút điều khiển, cần gạt và đảm bảo bạn hiểu rõ chức năng của chúng.

Chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống khẩn cấp

Hãy biết rõ nơi cất giữ giấy đăng ký xe, bảo hiểm và các số điện thoại quan trọng như cứu hộ giao thông, liên hệ khẩn cấp. Mang theo điện thoại di động và bộ sạc để luôn có thể liên lạc khi cần hỗ trợ, điều này giúp bạn yên tâm hơn khi tự lái xe.

Lên kế hoạch lộ trình trước khi đi

Việc chuẩn bị trước lộ trình sẽ giúp bạn tránh căng thẳng không cần thiết. Hãy kiểm tra tình hình giao thông, giới hạn tốc độ, các giao lộ quan trọng và vị trí đỗ xe. Khi đã nắm được hướng đi, bạn sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào GPS và tránh được cảm giác hoang mang khi đi vào khu vực lạ.

Luyện tập ở bãi đỗ xe trống

Bãi đỗ xe vắng là môi trường lý tưởng để người mới làm quen với việc lái xe mà không chịu áp lực từ các phương tiện khác. Tại đây, bạn có thể luyện tập khởi động, dừng xe, rẽ, bật xi-nhan và điều khiển xe ở nhiều tốc độ khác nhau.

Những kỹ năng khiến bạn lo lắng, như đỗ xe song song, cũng nên được tập luyện trước ở không gian an toàn này.

Bắt đầu trên những tuyến đường yên tĩnh

Sau khi quen xe, hãy chuyển sang lái ở khu dân cư hoặc đường ít phương tiện. Điều này giúp bạn làm quen với giao thông thực tế, biển báo và người đi bộ mà không phải chịu quá nhiều áp lực. Việc luyện tập ở đường vắng còn giúp bạn không lo làm chậm các xe phía sau.

Chọn một khu vực yên tĩnh, ít xe cộ để lái xe trên đường một cách thoải mái. Ảnh: wikiHow

Mở rộng dần phạm vi và độ khó

Khi đã tự tin hơn, hãy từng bước thử sức với những tuyến đường mới và giới hạn tốc độ cao hơn. Ban đầu, bạn có thể lái xe cùng người thân trên đường lớn, sau đó tự lái một mình. Cuối cùng, hãy làm quen với các tình huống khó hơn như giờ cao điểm hoặc đường cao tốc.

Việc thay đổi lộ trình quen thuộc hằng ngày cũng giúp bạn tích lũy thêm kinh nghiệm và phản xạ.

Tập lái trong nhiều điều kiện khác nhau

Hãy dần làm quen với việc lái xe ban đêm, khi trời mưa hoặc tầm nhìn hạn chế. Bắt đầu bằng những quãng đường ngắn, an toàn để thích nghi. Trong điều kiện đường trơn trượt, hãy giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Lái xe ban đêm đòi hỏi bạn chú ý hơn đến đèn chiếu sáng và các đối tượng xung quanh.

Kiểm soát lo lắng bằng hít thở sâu

Khi cảm thấy căng thẳng, hãy tập trung vào hơi thở. Ngồi thẳng lưng, hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng và thở bằng bụng thay vì ngực. Thực hiện vài nhịp thở chậm, sâu sẽ giúp nhịp tim ổn định và giảm lo âu.

Hạn chế tối đa các yếu tố gây xao nhãng

Điện thoại, thức ăn hoặc âm thanh quá lớn có thể khiến bạn mất tập trung và làm tăng cảm giác lo lắng. Hãy để điện thoại ở chế độ im lặng và chỉ sử dụng khi xe đã dừng an toàn. Trong giai đoạn mới lái, nên hạn chế nghe nhạc để tập trung quan sát đường và các phương tiện xung quanh.

Những thứ gây xao nhãng như thức ăn, điện thoại và đài phát thanh làm cho chứng lo âu trở nên tồi tệ hơn. Ảnh: wikiHow

Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ

Ngủ đủ từ 8–10 tiếng mỗi đêm giúp cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Lái xe khi buồn ngủ không chỉ nguy hiểm mà còn khiến tâm lý dễ căng thẳng hơn.

Tạm dừng khi cần thiết

Nếu cảm thấy quá tải, hãy tìm nơi an toàn để tấp xe vào lề và nghỉ ngơi. Không có gì sai khi tạm dừng để hít thở, thư giãn hoặc bước xuống xe đi lại vài phút. Chỉ tiếp tục hành trình khi bạn đã bình tĩnh và sẵn sàng.

Ưu tiên dừng xe ở nơi đông người nhưng ít xe cộ, tránh các khu vực quá vắng hoặc giao thông phức tạp.

