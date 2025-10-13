Kỹ năng lùi xe an toàn: 'Bài học vỡ lòng' mà nhiều tài xế mới thường bỏ qua 13/10/2025 07:44

(PLO)- Nhiều tài xế mới thường lúng túng khi lùi xe, dễ mắc lỗi do thiếu kinh nghiệm quan sát và xử lý tình huống.

Dù được xem là thao tác cơ bản, lùi xe lại là một trong những tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất khi điều khiển phương tiện, đặc biệt với tài xế mới. Việc chủ quan, thiếu kinh nghiệm hoặc không nắm vững kỹ thuật có thể dẫn đến các sự cố không đáng có, ảnh hưởng đến an toàn cá nhân và những người xung quanh.

Trên thực tế, lùi xe không chỉ là việc điều khiển xe đi ngược lại mà còn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa quan sát, phản xạ và kỹ năng đánh lái chính xác. Những tình huống như lùi xe vào bãi đỗ, quay đầu trong ngõ hẹp hay lùi xe trong khu vực đông người đều có thể trở thành “bài toán khó” nếu người lái thiếu kinh nghiệm.

Theo các chuyên gia đào tạo lái xe, sai sót trong thao tác lùi xe là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra va chạm ở khu dân cư và bãi đỗ xe. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc người lái chưa được rèn luyện kỹ năng hoặc chủ quan vì cho rằng đây là thao tác phụ.

Những lỗi lùi xe phổ biến mà tài xế mới dễ mắc phải

Hầu hết các lỗi xảy ra khi lùi xe đều xuất phát từ việc thiếu quan sát, xử lý không đúng kỹ thuật hoặc tâm lý nôn nóng. Dưới đây là những lỗi thường gặp:

Không quan sát kỹ không gian phía sau: Bỏ qua gương chiếu hậu, không kiểm tra camera lùi hoặc điểm mù, dẫn đến nguy cơ va chạm với vật cản hoặc người đi bộ.

Bỏ qua gương chiếu hậu, không kiểm tra camera lùi hoặc điểm mù, dẫn đến nguy cơ va chạm với vật cản hoặc người đi bộ. Lùi xe quá nhanh: Gây khó khăn trong việc xử lý tình huống bất ngờ, đặc biệt trong không gian hẹp.

Gây khó khăn trong việc xử lý tình huống bất ngờ, đặc biệt trong không gian hẹp. Thiếu tín hiệu cảnh báo: Không bật đèn cảnh báo hoặc còi khi lùi xe ở khu vực đông người, dễ gây bất ngờ cho người xung quanh.

Không bật đèn cảnh báo hoặc còi khi lùi xe ở khu vực đông người, dễ gây bất ngờ cho người xung quanh. Đánh lái sai hoặc không dứt khoát: Khiến xe lùi không đúng hướng hoặc mất kiểm soát, nhất là trong không gian chật hẹp.

Lùi xe đúng kỹ thuật giúp người lái kiểm soát tốt khoảng cách, góc cua và tầm quan sát. Ảnh: wikiHow

Những sai sót trên không chỉ ảnh hưởng đến phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người khác, điều mà bất kỳ tài xế có trách nhiệm nào cũng không nên xem nhẹ.

Nguyên tắc lùi xe an toàn

Để nâng cao độ an toàn và sự chủ động trong thao tác lùi xe, người lái, đặc biệt là tài xế mới, cần thực hành và ghi nhớ những nguyên tắc quan trọng sau:

Quan sát toàn diện: Luôn kiểm tra kỹ phía sau và hai bên xe trước khi lùi. Hãy sử dụng cả gương chiếu hậu, gương phụ và camera lùi (nếu có).

Luôn kiểm tra kỹ phía sau và hai bên xe trước khi lùi. Hãy sử dụng cả gương chiếu hậu, gương phụ và camera lùi (nếu có). Lùi chậm, kiểm soát tốc độ: Giữ tốc độ lùi chậm để tăng khả năng phản ứng và xử lý khi gặp vật cản bất ngờ.

Giữ tốc độ lùi chậm để tăng khả năng phản ứng và xử lý khi gặp vật cản bất ngờ. Đánh lái đúng hướng: Ghi nhớ nguyên tắc cơ bản, đánh lái về bên nào, đuôi xe sẽ lùi về bên đó.

Ghi nhớ nguyên tắc cơ bản, đánh lái về bên nào, đuôi xe sẽ lùi về bên đó. Giữ tay trên vô-lăng ở vị trí chuẩn: Đảm bảo phản xạ điều khiển chính xác và dứt khoát khi cần chỉnh hướng.

Đảm bảo phản xạ điều khiển chính xác và dứt khoát khi cần chỉnh hướng. Luyện tập thường xuyên: Dành thời gian làm quen với các bài tập lùi xe trong không gian rộng, kết hợp đánh lái, căn chỉnh khoảng cách và cảm nhận vị trí xe.

Công nghệ hỗ trợ – Tiện ích không thay thế kỹ năng

Ngày nay, nhiều dòng xe được trang bị công nghệ hỗ trợ lùi như camera 360 độ, cảm biến lùi, hoặc hỗ trợ đỗ xe tự động. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn kỹ năng thực tế và sự tỉnh táo của người lái mới là yếu tố quyết định đến mức độ an toàn.

Việc quá lệ thuộc vào công nghệ có thể khiến tài xế chủ quan, đặc biệt nếu thiết bị hoạt động không chính xác trong điều kiện ánh sáng yếu, thời tiết xấu hoặc không gian phức tạp.