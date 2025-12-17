Hé lộ lý do thực sự khiến châu Âu phải nới lỏng lệnh cấm xe xăng 2035 17/12/2025 10:45

(PLO)- Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) vừa hé lộ những thay đổi lớn trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, mở đường cho xe động cơ đốt trong tiếp tục được sử dụng lâu hơn dự kiến.

Sau nhiều năm tranh luận, EU dường như đang chuẩn bị điều chỉnh một trong những mục tiêu khí hậu tham vọng nhất về lộ trình cấm động cơ đốt trong.

Châu Âu nới lỏng lệnh cấm xe xăng 2035. Ảnh: Carscoops.



Theo các nguồn tin, khối này đang thu hẹp quy mô lệnh cấm động cơ đốt trong dự kiến vào năm 2035. Động thái này diễn ra sau áp lực từ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, đặc biệt tại Đức và Ý. Điều này diễn ra bất chấp sự phản đối từ các thương hiệu đã ủng hộ kế hoạch ban đầu như Volvo hay Polestar.

Trao đổi với tờ Bild (Đức), ông Manfred Weber - lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), cho biết khối đã đồng ý nới lỏng quy định. Thay vì cấm hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) vào năm 2035, mục tiêu mới sẽ là giảm 90% lượng phát thải so với mức cấm tuyệt đối.

Ông Weber cũng tuyên bố lệnh cấm hoàn toàn đối với ICE sẽ không được ban hành trước năm 2040, dù chưa xác định rõ năm mục tiêu mới.

Trong cuộc họp báo tại Đức mới đây, ông Weber cho biết Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến trình bày đề xuất sửa đổi vào thứ Ba. Theo đó, lệnh cấm đối với công nghệ động cơ đốt trong đã bị bãi bỏ.

"Do đó, tất cả các động cơ hiện đang được sản xuất tại Đức đều có thể tiếp tục được sản xuất và bán ra," ông Weber nói với tờ Bild.

Ông cũng cho biết thêm EU hiện có thể mở đường cho việc tiếp tục bán các mẫu xe hybrid sạc điện (plugin hybrid), bao gồm cả những mẫu có phạm vi hoạt động xa hơn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng có mặt tại cuộc họp báo và ủng hộ quyết định nới lỏng lộ trình này. Ông cho rằng sự thay đổi mang lại cho ngành công nghiệp ô tô "sự đảm bảo thực sự về kế hoạch".

Đầu tháng 12, ông Merz đã gửi thư trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông kêu gọi cho phép tiếp tục sản xuất và bán các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong sau thời hạn năm 2035.

Theo ông Apostolos Tzitzikostas, Ủy viên châu Âu về Giao thông và Du lịch bền vững, bức thư của Thủ tướng Đức đã "được đón nhận rất tích cực tại Brussels".

Mặc dù dự thảo luật sửa đổi chưa công bố chính thức, ông Tzitzikostas gần đây ám chỉ rằng nhiên liệu thay thế có thể sẽ đóng vai trò nổi bật hơn. Ông dẫn chứng "nhiên liệu không phát thải, phát thải thấp và nhiên liệu sinh học tiên tiến" là những hướng đi khả thi để tuân thủ quy định mới.