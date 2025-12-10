Lệnh cấm xe động cơ đốt trong của EU đứng trước nguy cơ thay đổi 10/12/2025 11:21

(PLO)- Ý, Ba Lan và 4 quốc gia khác muốn xe hybrid sạc điện, xe nhiên liệu hydro được miễn trừ khỏi lệnh cấm động cơ đốt trong sắp tới của châu Âu.

Năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cấm bán ô tô động cơ đốt trong mới từ năm 2035 và ủng hộ xe điện nhằm chống lại khí thải. Khối này siết chặt quy định đến mức chỉ xe không phát thải như xe điện mới đáp ứng được. Tuy nhiên, liên minh gồm 6 nhà lãnh đạo cho rằng kế hoạch này cần được điều chỉnh.

Lệnh cấm xe động cơ đốt trong của EU đứng trước nguy cơ 'quay xe'. Ảnh: Carscoops.



Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng CH Czech Petr Fiala và Thủ tướng Bulgaria - ông Rosen Zhelyazkov đã viết thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Các nhà lãnh đạo kêu gọi nới lỏng quy định. Họ đề xuất xe hybrid sạc điện (PHEV), xe có bộ mở rộng phạm vi hoạt động và xe chạy bằng pin nhiên liệu được tiếp tục tồn tại sau năm 2035.

Châu Âu có đủ khả năng chuyển sang xe điện hoàn toàn?

Nhóm lãnh đạo cảnh báo ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với "cơn bão hoàn hảo". Đó là nhu cầu xe điện yếu, cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, giá năng lượng và chi phí lao động tăng cao, cùng rủi ro thuế quan từ Mỹ.

Việc loại bỏ ngay lập tức mọi lựa chọn động cơ đốt trong có nguy cơ biến châu Âu thành một "sa mạc công nghiệp", Bloomberg đưa tin.

Thời điểm xem xét lại các quy định khí thải ban đầu ấn định vào năm 2026. Tuy nhiên, việc này đã được đẩy lên sớm hơn trong tháng này do tốc độ chuyển đổi sang xe điện không như kỳ vọng.

Các nhà sản xuất ô tô như Volkswagen, Stellantis và Renault đang theo dõi sát sao vì hàng tỉ euro đầu tư đang bị đe dọa. Ý và Đức đặc biệt lên tiếng bảo vệ ngành ô tô trong nước. Trong khi đó, Pháp giữ lập trường ưu tiên xe điện, thúc đẩy chính sách bảo vệ việc làm thông qua đầu tư vào lĩnh vực này.

Sáu nhà lãnh đạo đang kêu gọi sự "trung lập về công nghệ". Họ lập luận không có giải pháp duy nhất nào cho quá trình khử carbon. Việc cấm một công nghệ để bảo vệ môi trường nhưng lại nhường thị phần cho đối thủ nước ngoài có thể không phải chiến lược khôn ngoan.

Rắc rối của xe điện tại nước ngoài

Châu Âu không phải là nơi duy nhất cân nhắc lại các hạn chót cứng nhắc. Bên kia Đại Tây Dương, Chủ tịch Hội đồng Tài nguyên Không khí California - bà Lauren Sanchez cho biết cơ quan này sẽ xem xét lại mục tiêu năm 2035 về doanh số xe điện và hybrid sạc điện.

Theo Politico, kế hoạch của tiểu bang này gặp khó khăn sau khi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu tước quyền tự đặt quy định khí thải của California, bao gồm việc chặn kế hoạch ngừng bán xe chạy xăng.