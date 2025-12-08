Vì sao Toyota khẳng định động cơ đốt trong sẽ tồn tại lâu dài? 08/12/2025 10:12

Đã gần hai năm kể từ khi Hãng ô tô Toyota hé lộ mẫu concept thể thao điện FT-Se, nhưng mẫu xe này vẫn chưa thể hiện thực hóa thành phiên bản sản xuất.

Nguyên nhân chính là do Chủ tịch Toyota vẫn bày tỏ sự ưu tiên rõ ràng đối với các mẫu xe hiệu suất cao sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Ông Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota khẳng định, định nghĩa của một chiếc xe thể thao là phải có mùi xăng và tiếng động cơ ồn ào. Nhiều người trong nội bộ Toyota đang theo đuổi xe điện, nhưng cá nhân ông thích gắn bó với động cơ đốt trong.

Ông Toyoda cho rằng, việc đua xe bằng ô tô điện là không hấp dẫn vì pin không thể trụ được trên đường đua quá một giờ. Lúc này, cuộc đua biến thành đua về thời gian sạc hoặc thay pin, mà điều này không khả thi cho các cuộc đua xe thường thấy.

Mặc dù có sự lưỡng lự từ lãnh đạo cao nhất, Toyota vẫn tăng cường nỗ lực phát triển ô tô điện và đã mở rộng đội hình xe điện trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chủ tịch Toyota nhấn mạnh, động cơ đốt trong và hộp số sàn sẽ tồn tại trong một thời gian rất dài vì công ty hiểu rằng người yêu tốc độ luôn khao khát tiếng động đặc trưng của một chiếc xe xăng.