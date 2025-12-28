Tết Dương lịch, miễn phí vé cho 116 tuyến xe buýt và metro số 1 28/12/2025 16:41

(PLO)- Chào đón năm mới, trong ngày 1-1-2026, TP.HCM sẽ miễn phí vé cho hành khách đi xe buýt, metro, đồng thời metro sẽ tăng chuyến, hoạt động đến 23 giờ.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa công bố kế hoạch về việc đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng và chương trình miễn vé xe buýt, metro trong dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, trong ngày 1-1-2026, Trung tâm QL GTCC triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá (tạm ngưng 2 tuyến số 50 và 52 do là tuyến phục vụ học sinh, sinh viên) nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đồng thời, FUTA Bus Lines cũng miễn vé trên các tuyến xe buýt không trợ giá do đơn vị khai thác, gồm các tuyến: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 1-1-2026, miễn vé cho hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong ngày đầu năm mới, trên cơ sở xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Metro số 1 sẽ hoạt động đến 23 giờ, phục vụ người dân xem pháo hoa.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ tăng số lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân tham gia vui chơi tại khu vực trung tâm Thành phố, xem bắn pháo hoa chào đón năm mới. Cụ thể, metro tăng 52 lượt tàu so với ngày trước đó, thời gian phục vụ đến 23 giờ.

Ngoài ra, do đặc thù hoạt động, tuyến xe buýt số 50 và 52 có lộ trình kết nối trực tiếp với Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Quốc tế nên sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026, với tổng số 640 chuyến.

Nhóm tuyến thay đổi thông số hoạt động:

• Tuyến xe buýt D4 được điều chỉnh tăng số chuyến từ 108 chuyến/ngày lên 140 chuyến/ngày, áp dụng từ ngày 1-1-2026.

• Các tuyến xe buýt số 33 và 150 thực hiện thay đổi chủng loại phương tiện thân thiện với môi trường vào khai thác.

• Các tuyến xe buýt số 100, 155, 159, 162, 167, 171 và 172 được điều chỉnh thông số hoạt động kể từ ngày 1-1-2026.

Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng cũng sẽ tăng cao tại khu vực trung tâm TP, đặc biệt xung quanh khu vực tổ chức bắn pháo hoa và các sự kiện. Trung tâm đã yêu cầu Công ty Cổ phần Trí Nam tăng cường công tác vận hành, điều phối phương tiện tại các trạm xe đạp công cộng khu vực ga Bến Thành và ga Nhà hát Thành phố.

Dự báo lượng hành khách tham gia trải nghiệm tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông sẽ tăng mạnh. Trung tâm đề nghị Công ty TNHH Thường Nhật chủ động tăng cường các biện pháp tổ chức, điều hành, bảo đảm năng lực phục vụ và an toàn tuyệt đối cho hành khách.