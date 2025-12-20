Metro số 1 miễn phí vé trong ngày đầu tiên năm mới 2026 20/12/2025 09:03

(PLO)- Để chào đón Tết Dương lịch năm 2026 (ngày 1-1-2026), TP.HCM triển khai chương trình miễn phí vé đi tàu metro số 1 cho hành khách vào ngày này.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 vừa thông báo về việc cập nhật thông tin hệ thống thu phí không tiền mặt và các chương trình khuyến mãi cho hành khách khi mua vé đi tàu trên tuyến metro số 1, (Bến Thành – Suối Tiên).

Cụ thể, từ ngày 1-1-2026, công ty điều chỉnh hình thức thanh toán vé đi tàu bằng thẻ Visa. Hành khách sẽ không bị thu khoản phí xác thực ban đầu là 6.000 đồng khi quét tại các cổng soát vé để đi vào ga.

Cạnh đó, hành khách khi sử dụng thẻ Visa để quét tại cổng vào và cổng ra tại các nhà ga sẽ được hệ thống thu phí ghi nhận, tính toán giá vé các lượt đi tàu trong ngày và trừ tiền 1 lần của hành khách vào cuối ngày.

Ngoài ra, từ 1-1-2026, công ty sẽ dừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé của các nhà ga: Bến Thành, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên. Theo đó, hình thức bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé không còn áp dụng trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Hành khách có thể mua vé đi tàu bằng các phương thức thanh toán hiện hành theo quy định của Công ty, bao gồm mua vé tại máy bán vé tự động (TVM), Kiosk bán vé tự động; thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc mua vé qua ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách cũng có thể thanh toán vé đi tàu trực tiếp tại cổng soát vé thông qua tính năng “VPBank chạm và đi” trên ứng dụng HCMC Metro. Trong trường hợp cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên nhà ga để được hướng dẫn.

Để chào đón Tết Dương lịch năm 2026 (ngày 1-1-2026), Công ty đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình miễn phí vé đi tàu cho hành khách vào ngày 1-1-2026.

Ngày 1-1-2026, hành khách được đi metro miễn phí.

Tất cả hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn phí vé tàu thông qua một trong 3 hình thức sau đây:

- Cách 1: Sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé;

- Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng “QR Vươn mình” để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé;

- Cách 3: Hành khách nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy Kiosk tự động và quét tại các các cổng soát vé để đi tàu.

Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ Căn cước, Căn cước công dân gắn chip, mã “QR Vươn mình” trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc vé giấy có chứa mã QR tại các máy Kiosk tự động để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và Công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền hành khách đã thanh toán.

Chức năng “QR Vươn mình” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 1-1-2026 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Metro còn miễn phí 100% giá vé đối với với hành khách sử dụng thẻ Vikki để quét trực tiếp tại cổng soát vé vào và ra tại các nhà ga: chương trình áp dụng từ ngày 16-12-2025 dự kiến kéo dài đến hết ngày 31-12-2026.

Tặng 100% giá trị thanh toán đối với hành khách sử dụng hình thức thanh toán “Chạm” của ngân hàng VPBank trên ứng dụng HCMC Metro HURC (tính năng Pay By Account): Chương trình áp dụng từ ngày 17-12-2025 đến hết ngày 17-3-2026. Theo đó, hành khách sẽ được hưởng ưu đãi hoàn tiền 100% giá trị thanh toán (mức hoàn tiền tối đa là 100.000 đồng/hành khách/tháng và 300.000 đồng/hành khách/chương trình).

Tiếp tục hoàn tiền 100% giá vé đối với hành khách sử dụng thẻ Sacombank Mastercard Metro Pass để quét trực tiếp tại các cổng soát vé vào và ra tại các nhà ga để đi tàu (chương trình dự kiến áp dụng đến hết ngày 31-12-2025).

Đối với hành khách sử dụng ví điện tử ZaloPay để thanh toán đi tàu: Hành khách nhập mã ZLPMETRO để giảm 50% (tối đa 10.000) khi sử dụng mã QR của ZaloPay để đi Metro bằng hình thức “Tap & go” hoặc Thanh toán vé Metro mua tại Kiosk bán vé bằng ZaloPay (chương trình áp dụng đến hết ngày 28-2-2026).