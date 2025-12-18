Metro số 1 cán mốc gần 19 triệu lượt khách sau 1 năm vận hành 18/12/2025 10:42

(PLO)- Sau một năm vận hành, metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách, tạo đà để TP.HCM tăng tốc triển khai các tuyến metro tiếp theo.

Ngày 18-12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) tổ chức buổi thông tin về công tác vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sau một năm đưa vào vận hành chính thức, đồng thời cập nhật tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP.

Metro phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân

Toàn cảnh buổi lễ.

Theo ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1), kể từ khi chính thức vận hành ngày 22-12-2024 đến 15-12-2025, tuyến metro số 1 đã được khai thác an toàn với hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114,21% so với kế hoạch đề ra.

Bình quân mỗi tháng, tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày; riêng vào các dịp lễ, Tết, sản lượng hành khách đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch, đơn vị vận hành sẽ điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu. Cụ thể, ngày 24-12 (lễ Noel), số chuyến sẽ tăng từ 243 lên 264 chuyến, thời gian hoạt động kéo dài từ 5 giờ đến 23 giờ. Ngày 31-12, tuyến tiếp tục vận hành 264 chuyến, tăng 21 chuyến so với ngày thường, trong khung giờ từ 5 giờ đến 23 giờ. Riêng ngày 1-1-2026 (Tết Dương lịch), metro số 1 sẽ vận hành tổng cộng 276 chuyến; trong đó bố trí 20 chuyến từ 0 giờ đến 2 giờ để phục vụ nhu cầu di chuyển sau thời điểm bắn pháo hoa, và 256 chuyến còn lại từ 5 giờ 30 đến 23 giờ 30 phút.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, khẳng định sản lượng gần 19 triệu lượt khách/năm là động lực quan trọng để TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh phát triển mạng lưới metro.

Đặc biệt, Nghị quyết 188 đã tạo bước ngoặt lớn, cho phép tuyến metro số 2 sớm khởi công thay vì phải chờ đến cuối năm 2026 như kế hoạch trước đây.

Tuyến metro số 2 sẽ được đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh nội địa hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, hướng tới tỉ lệ nội địa hóa khoảng 60-70%.

Trong quá trình triển khai tiếp theo của dự án metro số 2, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng TP và Công an TP.HCM nhằm hạn chế tối đa tác động đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban MAUR.

9 dự án đường sắt đô thị trong giai đoạn chuẩn bị

Đối với các tuyến đường sắt đô thị đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, UBND TP.HCM đã giao MAUR thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và làm chủ đầu tư đối với 9 dự án gồm:

Tuyến số 1: Bến Thành – An Hạ;

Tuyến số 2: Bến Thành – Thủ Thiêm và Tham Lương – Củ Chi;

Tuyến số 3: Hiệp Bình Phước – Bình Triệu – Ngã 6 Cộng Hòa – Tân Kiên – An Hạ;

Tuyến số 4: Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Bến Thành – Nguyễn Hữu Thọ – Khu đô thị Hiệp Phước;

Tuyến số 5: Long Trường – Xa lộ Hà Nội – Cầu Sài Gòn – Bảy Hiền – Đề-pô Đa Phước;

Tuyến số 6: Vành đai trong;

Tuyến số 7: Tân Kiên – Nguyễn Văn Linh – Thủ Thiêm – Thảo Điền – Thanh Đa – Khu Công nghệ cao – Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, 2 tuyến đường sắt đô thị khác được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 675/2025, gồm metro số 1 (TP mới Bình Dương – Suối Tiên) và metro số 2 (TP Thủ Dầu Một – TP.HCM).

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, nghiên cứu và đề xuất tham gia đầu tư các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP.HCM. Một số tuyến đang được nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu gồm: tuyến số 4, tuyến số 5, tuyến số 2 kết hợp tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành và tuyến số 3.

Hiện nay, các dự án đường sắt đô thị đang được triển khai công tác chuẩn bị đầu tư như bố trí kế hoạch vốn đầu tư công, tuyển chọn tư vấn, thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và các công việc liên quan.

Dự kiến, các mốc tiến độ cơ bản gồm: Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED trong giai đoạn 2026 – 2027; hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2027 – 2028; khởi công và hoàn thành xây dựng công trình trong giai đoạn 2027 – 2035.