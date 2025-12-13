TP.HCM dự kiến tăng giá vé xe buýt, liên thông buýt - metro 13/12/2025 12:05

(PLO)- TP.HCM nghiên cứu điều chỉnh giá vé xe buýt theo hướng tăng dần, bổ sung các loại vé theo thời gian và triển khai vé dùng chung buýt - metro.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình về ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và giá vé dùng chung xe buýt - tàu điện trên địa bàn TP.HCM.

Hiện nay, giá vé xe buýt ở TP.HCM gồm 2 loại: Vé lượt và vé tập 30 vé (vé bán trước). Với những tuyến được trợ giá, vé áp dụng cho hành khách phổ thông là 5.000 đồng nếu đi dưới 15 km, 6.000 đồng cho cự ly 15-25 km và 7.000 đồng cho quãng đường trên 25 km. Học sinh, sinh viên 3.000 đồng mỗi lượt. Tập 30 vé giá dao động 112.500-157.500 đồng, tùy cự ly.

Sở này cho rằng giá vé xe buýt trợ giá áp dụng từ năm 2019 hiện khá thấp so với chi phí thực tế. Trong khi chi phí các yếu tố đầu vào đều tăng mạnh, làm tổng chi phí vận hành gia tăng.

Hiện nay, giá vé giao thông công cộng tại TP.HCM thuộc nhóm thấp nhất trong cả nước. So với Hà Nội, giá vé xe buýt dao động 8.000-20.000 đồng/lượt thì vé tại TP.HCM thấp hơn từ 1,5 đến 3 Iần. Mức giá rẻ này khiến tỉ lệ trợ giá từ ngân sách rất cao, lên đến 80-85% chi phí vận hành.



Ngoài ra, hình thức vé xe buýt còn hạn chế (chỉ có vé lượt, vé tập mà chưa có các loại khác như vé ngày, vé tháng...). Thành phố vẫn duy trì vé riêng biệt cho từng tuyến, từng loại hình, khiến hành khách phải thanh toán riêng lẻ cho mỗi chặng, làm giảm tính thuận tiện và hiệu quả khai thác hệ thống.

Trong khi đó, các đô thị như Singapore, Seoul, Hong Kong và Bangkok đã áp dụng hệ thống vé điện tử liên thông toàn mạng, cho phép dùng một thẻ cho nhiều phương thức vận tải. Như vậy, việc điều chỉnh giá vé xe buýt trong giai đoạn hiện nay là cần thiết để phù hợp thực tế.

TP.HCM dự kiến điều chỉnh tăng giá xe buýt khi mua riêng lẻ.

Theo phương án được Sở Xây dựng đề xuất áp dụng từ ngày 1-3-2026, ngoài vé lượt, hệ thống sẽ bổ sung vé một ngày, ba ngày và vé tháng cho khách đi xe buýt. Những loại vé này sẽ không giới hạn số lượt.

Giá vé được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng khi mua riêng lẻ. Trong đó, với vé lượt thanh toán bằng tiền mặt, cự ly dưới 15 km dự kiến áp dụng 7.000 đồng, 15-25 km là 8.000 đồng và trên 25 km là 9.000 đồng. Nếu thanh toán không tiền mặt, các mức này giảm 1.000 đồng mỗi loại. Học sinh, sinh viên vẫn áp dụng 3.000 đồng khi xuất trình thẻ.

Còn vé theo thời gian, vé một ngày áp dụng 18.000 đồng, vé ba ngày là 40.000 đồng. Vé tháng cho khách phổ thông là 215.000 đồng và học sinh, sinh viên 108.000 đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung thêm vé dùng chung giữa xe buýt và metro (chỉ cho phép thanh toán không tiền mặt, không áp dụng với vé lượt học sinh, sinh viên). Cụ thể, hành khách khi chuyển tuyến giữa buýt - buýt hoặc buýt - metro trong thời gian cho phép sẽ được áp dụng mức giá thấp hơn so với mua vé đi riêng lẻ. Đặc biệt, khi hành khách đi từ xe buýt chuyển sang tàu điện, giá vé tàu điện giảm 4.000 đồng so với đi riêng lẻ.