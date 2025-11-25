19 bến, bãi xe buýt tại TP.HCM dự kiến cho thuê làm trụ sạc xe điện 25/11/2025 06:03

(PLO)- Việc tận dụng hạ tầng hiện hữu của 19 bến, bãi xe buýt để lắp đặt trụ sạc là giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng trạm sạc trong lộ trình xanh hóa.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc phê duyệt Đề án Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bến, bãi xe buýt) để đầu tư lắp đặt hệ thống trụ sạc điện phục vụ phương tiện giao thông trên địa bàn TP.

Theo Đề án, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (QLGTCC) là đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng công cộng để phục vụ cho hoạt động quản lý và vận hành xe buýt trên địa bàn.

Hệ thống xe buýt trên địa bàn TP có 176 tuyến, đoàn phương tiện xe buýt hiện nay là 2.386 xe, trong đó có 627 xe buýt sử dụng điện.

Về hệ thống trạm sạc cho xe buýt, TP hiện có 5 trạm sạc cho xe buýt điện, với 56 trụ sạc (lắp đặt tại các bãi đỗ xe buýt của các đơn vị vận hành xe buýt điện và đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp). Ước tính mỗi trụ hoạt động bình quân 12 giờ/ngày thì 5 trạm, 56 trụ sạc trên có khả đáp ứng sạc cho hơn 700 xe buýt. Như vậy, với đoàn phương tiện xe buýt điện hữu là 627 xe thì 5 trạm sạc hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu sạc điện.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển đoàn phương tiện xe buýt điện theo lộ trình của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông giai đoạn 1 thì đòi hỏi phải xây dựng hệ thống hạ tầng trạm sạc đồng bộ với lộ trình chuyển đổi, đáp ứng nhu cầu phương tiện sử dụng điện.

TP.HCM hiện có 5 trạm sạc xe buýt điện.

Cạnh đó, Trung tâm QLGTCC đang quản lý tổng cộng 25 bến xe, bãi đỗ xe phục vụ cho xe buýt, với tổng diện tích là 120.990,76m². Các đơn vị vận tải đang vận hành các tuyến xe buýt điện luôn phải cân nhắc đến việc sạc pin và thời điểm sạc pin trong khi cơ sở hạ tầng trạm sạc hiện còn hạn chế. Do đó, rất cần việc đầu tư, lắp đặt các trụ/trạm sạc điện tại các bến bãi xe buýt.

Trong bối cảnh đó, việc tận dụng hạ tầng hiện hữu của 19 bến, bãi xe buýt để triển khai lắp đặt trụ sạc là giải pháp chiến lược nhằm nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng trạm sạc. Các bến, bãi này vốn đang phục vụ mục đích công cộng bằng xe buýt nhưng chưa khai thác hiệu quả về mặt kinh tế, trong khi ngân sách vẫn phải chi thường xuyên cho duy tu, bảo trì. Việc cho thuê một phần diện tích để lắp trụ sạc không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho Nhà nước mà còn phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư, khai thác hiệu quả tài sản công.

Theo đó, việc cho thuê quyền khai thác tài sản tại 19 bến xe hiện hữu sẽ thực hiện thông qua đấu giá, với thời hạn cho thuê là 7 năm. Đề án cũng nêu rõ các tổ chức tham gia đấu giá phải có kinh nghiệm quản lý, khai thác công trình giao thông đường bộ tối thiểu 2 năm, có quyết định thành lập và đăng ký kinh doanh hợp pháp, có năng lực tài chính....

Đề án nhấn mạnh các trụ sạc phải ưu tiên phục vụ xe buýt điện từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tất cả loại xe buýt sử dụng năng lượng điện đều có thể sạc tại các trụ.

Về hình thức thanh toán tiền cho thuê quyền khai thác tài sản sẽ thanh toán hằng năm. Doanh thu sau khi trừ các chi phí liên quan sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước, ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tổng doanh thu khởi điểm từ diện tích cho thuê tại 19 bến, bãi dự báo hơn 22 tỉ đồng.