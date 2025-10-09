TP.HCM cho phép lắp trạm sạc điện tại điểm thu phí đỗ xe dưới lòng đường 09/10/2025 08:48

(PLO)- TP.HCM chấp thuận chủ trương lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại một số vị trí đỗ xe có thu phí, hướng tới phát triển mạng lưới sạc công cộng.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc lắp đặt trạm sạc ô tô điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại một số khu vực trên địa bàn TP.

Theo đó, sở này chấp thuận chủ trương cho phép lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại các vị trí đang sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô có thu phí. Trong thời gian này, việc thu phí đỗ xe dưới lòng đường vẫn tiếp tục và do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green cần nghiên cứu phương án lắp đặt trụ sạc và các thiết bị liên quan tích hợp lên các trụ chiếu sáng công cộng hiện hữu nhằm hạn chế tối đa việc chiếm dụng vỉa hè và tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các tổ chức, cá nhân dọc tuyến đường.

Việc thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường triển khai từ tháng 8-2018.

Sở Xây dựng thống nhất vị trí lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại 3 khu vực, bao gồm đường Huyền Trân Công Chúa (đoạn từ trước cây xanh số 77 đến số 71, phường Bến Thành) sẽ lắp đặt 3 trụ sạc và bố trí 6 ô đỗ xe dưới lòng đường.

Khu vực Công Viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội) lắp đặt tại 2 vị trí bên trái và bên phải Đài nhạc nước, mỗi vị trí lắp đặt 6 trụ sạc và bố trí 12 ô đỗ xe dưới lòng đường.

Còn 28 vị trí khác, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ khảo sát và đề xuất. Sở đề nghị V-Green phối hợp cùng các đơn vị liên quan để rà soát nhu cầu, đánh giá tính khả thi và đề xuất cụ thể từng vị trí, làm cơ sở xem xét chấp thuận trong giai đoạn tiếp theo.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai các nội dung nêu trên trong tháng 10, đồng thời kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

Theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông của thành phố, trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ xây dựng khoảng 750-1.338 trạm sạc tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các trục giao thông chính. Trong vòng một năm tới, hệ thống trạm sạc và nguồn điện cung cấp sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân theo lộ trình đề án.