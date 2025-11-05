TP.HCM mưa trắng trời giữa đêm, nước ngập lên đến xe buýt 05/11/2025 08:12

(PLO)- Cơn mưa lớn giữa đêm 4-11 khiến nhiều khu vực ở TP.HCM chìm trong biển nước, hàng loạt xe chết máy, có nơi nước ngập lên đến sàn xe buýt.

Tối 4-11, TP.HCM lại trải qua một đêm mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường ngập sâu, chìm trong biển nước.

Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 21 giờ, kéo dài đến tận hơn 23 giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, xe chết máy hàng loạt.

Mưa lớn, đường ngập, nước tràn lên xe buýt trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Nước ngập lênh láng nhiều tuyến đường TP.HCM.

Xe buýt di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Xe chết máy phải dẫn bộ qua điểm ngập.

Tại các tuyến đường như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của, Nguyễn Tuyển, Nguyễn Văn Khối… nước mưa nhanh chóng dâng cao, có đoạn ngập tới nửa bánh xe máy, hàng trăm phương tiện chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước đen ngòm.

Những người đi làm về muộn hoặc shipper giao hàng phải tấp xe vào mái hiên, cây xăng hay các quán ven đường trú tạm, chờ nước rút. Một số tuyến có đoạn ngập sâu đến mức xe buýt cũng bị ảnh hưởng, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong đêm.

Nước ngập gần hết bánh xe.

Nước tràn vào nhà người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy một vùng mây dông phát triển mạnh bao phủ hầu hết khu vực Nam Bộ, gây mưa kèm dông, sét trên diện rộng. Những phường chịu ảnh hưởng rõ nhất là Vũng Tàu, Cần Giờ, Phước Hải, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Sài Gòn, An Khánh....

Lượng mưa đo được phổ biến từ 10 – 70 mm, có nơi vượt 90 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5–7 (8–17 m/s), nguy cơ gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn được xác định là do khối áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần, trong khi dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì ổn định qua khu vực Nam Bộ, nối với cơn bão Kalmaegi đang hoạt động ở phía Đông Philippines.