Triều cường liên tục nhiều ngày, người dân TP.HCM vất vả chạy ngập

NHƯ NGỌC - PHẠM HẢI

(PLO)- Chiều nay, nhiều khu vực ở TP.HCM tiếp tục ngập sâu, ảnh hưởng của triều cường khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân đảo lộn.

Chiều 24-10, triều cường tiếp tục dâng cao, khiến nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập. Đơn cử như tuyến đường Trần Xuân Soạn, khu vực Bình Quới - Thanh Đa... chìm trong biển nước.

Xe chết máy, người dân vất vả lưu thông. Video: NHƯ NGỌC
trieu-cuong-18.jpg
Người dân tất bật kê đồ đạc lên cao để "chạy ngập". Ảnh: NN
trieu-cuong-5.jpg
Từ khoảng 17 giờ, nước bắt đầu dâng cao, tràn lên vỉa hè rồi len lỏi vào từng ngôi nhà dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: NN
trieu-cuong-3.jpg
Ngập úng kéo dài khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường, người dân vất vả dắt bộ qua đoạn ngập. Ảnh: NN
trieu-cuong-10.jpg
Nhiều đoạn ngập hơn nửa bánh xe. Ảnh: NN
trieu-cuong-11.jpg
trieu-cuong-9.jpg
Đáng ngại hơn, đường Trần Xuân Soạn vốn là tuyến đường tập trung nhiều xe container, xe tải trọng lớn ra vào cảng. Mỗi lần các phương tiện này di chuyển, từng đợt sóng nước lại đánh mạnh vào các ngôi nhà ven đường, khiến nước dềnh lên càng cao. Ảnh: NN
trieu-cuong-4.jpg
Tại hẻm 181, nhiều hộ dân dù đã chủ động nâng nền nhưng vẫn bất lực trước sức nước. Một số người dân cho hay, mỗi lần triều dâng, họ phải dùng xô chậu liên tục tát nước ra ngoài. Ảnh: NN
trieu-cuong-7.jpg
Người dân dựng ván gỗ, chồng gạch, chất bao cát chắn ngang cửa để ngăn dòng nước, nhưng nhiều nơi vẫn không tránh khỏi cảnh sàn nhà ngập úng, đồ đạc hư hỏng, ẩm mốc. Ảnh: NN
trieu-cuong.jpg
trieu-cuong-1.jpg
Đến 18 giờ 30, tuyến đường vẫn còn ngập sâu. Ảnh: NN
trieu-cuong-6.jpg
Ông Bình, sống trên đường Trần Xuân Soạn cho biết đợt triều cường tháng này kéo dài nhiều ngày khiến người dân vất vả. Buôn bán ế ẩm, đi lại khó khăn nhưng cũng đành phải chấp nhận, vì chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống chung với triều cường. Ảnh: NN
trieu-cuong-2.jpg
trieu-cuong-8.jpg
trieu-cuong-12.jpg
Khu vực Thanh Đa (phường Bình Quới) dưới chân cầu Kinh cũng ngập nặng mấy ngày qua do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: NN

trieu-cuong-13.jpg
trieu-cuong-14.jpg
Người dân bì bõm lội nước để đi về nhà. Ảnh: NN
trieu-cuong-16.jpg
Nước lênh láng khắp nơi. Ảnh: NN
trieu-cuong-15.jpg
trieu-cuong-17.jpg
Nước từ kênh Thanh Đa liên tục tràn vào nhà dân. Ảnh: NN
trieu-cuong-21.jpg
Tại hẻm 558, đường Bình Quới, lực lượng chức năng của phường Bình Quới vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân, sử dụng máy bơm để bơm nước ra ngoài bờ kênh, nhằm ngăn chặn tình trạng nước xâm nhập vào khu dân cư. Ảnh: PH
trieu-cuong-20.jpg
trieu-cuong-19.jpg
trieu-cuong-22.jpg

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và ngày 27-10. Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

