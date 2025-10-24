Triều cường liên tục nhiều ngày, người dân TP.HCM vất vả chạy ngập
NHƯ NGỌC - PHẠM HẢI
(PLO)- Chiều nay, nhiều khu vực ở TP.HCM tiếp tục ngập sâu, ảnh hưởng của triều cường khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân đảo lộn.
Chiều 24-10, triều cường tiếp tục dâng cao, khiến nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập. Đơn cử như tuyến đường Trần Xuân Soạn, khu vực Bình Quới - Thanh Đa... chìm trong biển nước.
Người dân bì bõm lội nước để đi về nhà. Ảnh: NN
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và ngày 27-10. Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.
Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.