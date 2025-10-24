Triều cường liên tục nhiều ngày, người dân TP.HCM vất vả chạy ngập

Chiều 24-10, triều cường tiếp tục dâng cao, khiến nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập. Đơn cử như tuyến đường Trần Xuân Soạn, khu vực Bình Quới - Thanh Đa... chìm trong biển nước.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và ngày 27-10. Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.