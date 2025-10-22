Đề xuất mới để đẩy nhanh dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM

Tổ công tác dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất bổ sung 2 khu đất vào danh mục quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) cho dự án.
Cụ thể, thứ nhất là khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là đường Vũ Ngọc Phan, phường Bình Lợi Trung) diện tích hơn 66.800 m2. Trong đó, gần 35.000 m2 là đất ở, phần còn lại là đất thương mại dịch vụ. Tổng giá trị tạm tính của khu đất này hơn 5.385 tỉ đồng.
Hiện khu đất do Công ty CP Kỹ nghệ Súc sản Việt Nam (Vissan) quản lý và sử dụng làm cơ sở sản xuất, văn phòng. Bên trong khuôn viên có 19 hộ dân với 78 nhân khẩu (trước là nhân viên Vissan) được bố trí nhà ở từ trước nhưng không được cấp giấy phép xây dựng.
Trường hợp UBND TP.HCM chấp thuận đưa khu đất này vào quỹ thanh toán, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị nhà đầu tư cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường, di dời và các khoản lãi vay phát sinh tương ứng với giá trị thanh toán.
Tiếp theo là khu đất số 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) diện tích 2.374 m2, giá trị tạm tính khoảng hơn 597 tỉ đồng. Khu đất tiếp giáp hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu, hiện đang được khai thác kinh doanh cà phê, phòng tập thể dục thể thao.
Trước đó, có 3 khu đất khác đã được ký trong hợp đồng BT để thanh toán cho nhà đầu tư dự án ngăn triều, bao gồm lô C8A - Khu A, Khu đô thị mới Nam TP.HCM (phường Tân Mỹ), diện tích 5.500 m2, trị giá hơn 1.113 tỉ đồng. Lô đất số 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), diện tích hơn 14.000 m2, trị giá hơn 930 tỉ đồng. Lô đất số 762 Bình Quới (phường Bình Quới), diện tích hơn 3.100 m2, trị giá hơn 72 tỉ đồng.
Nếu được chấp thuận, tổng giá trị 5 khu đất thanh toán cho nhà đầu tư sẽ đạt hơn 8.099 tỉ đồng, tương đương 81,1% giá trị hợp đồng BT.
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng chính thức khởi công từ năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), bao gồm 6 cống ngăn triều lớn: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân, Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã thi công xong hơn 90% khối lượng công trình. Tuy nhiên, từ tháng 11-2020, toàn bộ hoạt động bị tạm dừng do vướng mắc về thủ tục pháp lý và việc ngân hàng ngừng giải ngân vốn khiến dự án không thể tiếp tục triển khai.
Công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân sống ở khu vực bờ hữu sông Sài Gòn khỏi tình trạng ngập do triều cường và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.