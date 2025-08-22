TP.HCM quyết liệt gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng 22/08/2025 08:58

(PLO)- TP.HCM đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án chống ngập 10.000 tỉ để sớm đưa dự án về đích.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 212 của Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc và sớm hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - dự án chống ngập 10.000 tỉ.

Theo quyết định, tổ công tác gồm 9 thành viên, do ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng.

Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, từ công tác thương thảo, đàm phán với nhà đầu tư, thanh toán hợp đồng BT, rà soát tổng mức đầu tư, đến giai đoạn hoàn thành công trình và đưa vào khai thác.

Đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Với các nội dung vượt thẩm quyền, tổ sẽ tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai và quy chế phối hợp liên quan đến dự án; có quyền triệu tập thủ trưởng các sở, ngành, ban quản lý dự án, địa phương để tham gia các cuộc họp, đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo khi cần thiết.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP.HCM đang được gỡ vướng.

Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc hoạt động của nhà đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và mỹ thuật công trình



UBND TP.HCM nhấn mạnh, các thành viên Tổ công tác phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên xử lý công việc liên quan đến dự án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Trước đó, ngày 21-7, Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các nút thắt để dự án chống ngập 10.000 tỉ sớm được tái khởi động, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đến ngày 1-8, UBND TP.HCM đã họp bàn với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án để triển khai. Theo đó, tất cả nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TP.HCM, như điều chỉnh dự án, đàm phán hợp đồng, đề xuất quỹ đất thanh toán BT, bàn giao quyết toán và kiểm toán sẽ hoàn tất trong tháng 10-2025.