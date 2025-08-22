TP.HCM quyết liệt gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 212 của Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc và sớm hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - dự án chống ngập 10.000 tỉ.
Theo quyết định, tổ công tác gồm 9 thành viên, do ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng.
Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, từ công tác thương thảo, đàm phán với nhà đầu tư, thanh toán hợp đồng BT, rà soát tổng mức đầu tư, đến giai đoạn hoàn thành công trình và đưa vào khai thác.
Đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Với các nội dung vượt thẩm quyền, tổ sẽ tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai và quy chế phối hợp liên quan đến dự án; có quyền triệu tập thủ trưởng các sở, ngành, ban quản lý dự án, địa phương để tham gia các cuộc họp, đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo khi cần thiết.
Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc hoạt động của nhà đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và mỹ thuật công trình
UBND TP.HCM nhấn mạnh, các thành viên Tổ công tác phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên xử lý công việc liên quan đến dự án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
Trước đó, ngày 21-7, Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các nút thắt để dự án chống ngập 10.000 tỉ sớm được tái khởi động, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.
Đến ngày 1-8, UBND TP.HCM đã họp bàn với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án để triển khai. Theo đó, tất cả nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TP.HCM, như điều chỉnh dự án, đàm phán hợp đồng, đề xuất quỹ đất thanh toán BT, bàn giao quyết toán và kiểm toán sẽ hoàn tất trong tháng 10-2025.
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường cho diện tích khoảng 570 km², bảo vệ đời sống cho 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm TP.HCM.
Đến tháng 11-2020, khi đạt hơn 90% khối lượng, công trình phải tạm dừng thi công do vướng mắc về bố trí vốn và thủ tục pháp lý.