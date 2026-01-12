Nhiều sản phẩm AI, thiết bị thông minh được trưng bày tại Techshow EVNNPC 2026 12/01/2026 20:20

(PLO)- Những sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu do chính cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng các đối tác được trưng bày tại Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026.

Ngày 12-1-2026, tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026 và Hội thảo Khoa học Công nghệ với chủ đề “Các ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện phân phối”.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hình định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Khai phóng tiềm năng - tầm vóc EVNNPC.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: EVNNPC

Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026 giới thiệu 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu do chính cán bộ công nhân viên EVNNPC nghiên cứu, phát triển, tập trung vào các nhóm: Thiết bị - công cụ thông minh phục vụ quản lý vận hành và xử lý sự cố; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, cảnh báo sớm rủi ro; các nền tảng số, phần mềm điều hành dựa trên dữ liệu lớn và các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số.

Sự kiện đồng thời quy tụ 21 đối tác công nghệ trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Các đại biểu EVNNPC kích hoạt để khai phóng tiềm năng - Tầm vóc EVNNPC trong lễ Khai mạc Triển lãm khoa học công nghệ EVNNPC. Ảnh: EVNNPC

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC nhấn mạnh: “Khoa học công nghệ và chuyển đổi số là đòn bẩy quan trọng giúp EVNNPC nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh. Techshow 2026 là nơi hội tụ các giải pháp công nghệ xuất phát từ thực tiễn lưới điện miền Bắc, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.”

Còn tại Hội thảo khoa học công nghệ năm 2026, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định đối với EVNNPC, ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ để hiện đại hóa lưới điện, mà còn trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế thông qua tối ưu đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: EVNNPC

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Siemens, Schneider Electric… cùng các đơn vị nòng cốt của EVNNPC đã có các tham luận tập trung vào những xu hướng công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), mô hình hóa - phân tích lưới điện, các giải pháp chuyển đổi số nhằm giảm tổn thất điện năng và tối ưu chi phí vận hành.