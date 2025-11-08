EVNNPC nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm 08/11/2025 09:33

(PLO)- Thời gian qua, cùng với việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tập trung đổi mới, mở rộng các loại hình dịch vụ điện lực để phục vụ khách hàng.

Các loại hình dịch vụ này với chất lượng ngày càng được nâng cao đã và đang tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa khách hàng và ngành điện.

Theo đó, EVNNPC và các đơn vị đang cung cấp các loại hình dịch vụ gồm: Dịch vụ đấu nối, sửa chữa nóng lưới điện (Hotline); Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ; Dịch vụ quản lý vận hành công trình điện cho khách hàng; Dịch vụ thí nghiệm, kiểm định; Dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát các công trình điện; Dịch vụ nghiệm thu công trình điện; Dịch vụ đào tạo quản lý vận hành công trình điện cho khách hàng; sửa chữa, xây lắp các công trình điện; Lắp đặt, sửa chữa dây điện và các thiết bị điện,...

Trong quá trình triển khai, các đơn vị điện lực thuộc EVNNPC đặt ra nhiệm vụ trọng tâm đó là từng bước củng cố, nâng cao chất lượng các dịch vụ sản xuất kinh doanh khác để phục vụ khách hàng với phong cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Để triển khai nhiệm vụ đặt ra, EVNNPC đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc chủ động làm việc trực tiếp với từng khách hàng để nắm bắt nhu cầu, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý vận hành lưới điện cũng như trực tiếp giới thiệu tới khách hàng những tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

EVNNPC xem chất lượng dịch vụ là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Vì vậy, EVNNPC luôn chú trọng đầu tư vào đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Đội ngũ này không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng một cách tận tình, chu đáo.