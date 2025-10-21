Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM có thể về đích cuối năm 2026 21/10/2025 06:08

(PLO)- Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang từng bước được hồi sinh với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM.

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), đơn vị thực hiện dự án giải quyết ngập do triều tại TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan, đề xuất bổ sung quỹ đất thanh toán vào phụ lục hợp đồng BT.

Theo kế hoạch mới nhất, dự kiến hôm nay (21-10), UBND TP.HCM sẽ có cuộc họp để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Nghị quyết 212 của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng và dự án đầu tư xây dựng đoạn 3 đường vành đai 2 - đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, TP Thủ Đức cũ.

Khả năng hoàn thành dự án cuối năm 2026

Động thái này được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ các nút thắt pháp lý, mở đường cho dự án tái khởi động sau thời gian dài đình trệ.



Theo Nghị quyết 212 được Chính phủ ban hành ngày 21-7-2025, việc thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT sẽ được thực hiện bằng quỹ đất. Cụ thể, các khu đất thanh toán có thể bao gồm những khu đã được ghi nhận trong hợp đồng gốc, cùng với một số khu đất bổ sung do UBND TP.HCM đề xuất.

Cụ thể, chủ đầu tư đề nghị giữ 5 trong 7 khu đất đã được xác định từ Hợp đồng BT ký năm 2016 gồm Khu C8A – Khu A, Khu đô thị Nam TP (phường Tân Mỹ), diện tích 5.500 m2; khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), diện tích 17.575 m²; khu đất 762 Bình Quới (phường Bình Quới), diện tích 4.298 m²; khu Trung tâm Hạt nhân, phường Phước Long, diện tích 4,2 ha; khu đất 290 Đào Trí (phường Phú Thuận), diện tích 3,3 ha.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đang được TP.HCM chỉ đạo tái khởi động.

Bên cạnh đó, căn cứ theo công văn số 919 ngày 21-8 của chủ đầu tư về việc đề xuất quỹ đất để đàm phán hợp đồng BT, cùng ý kiến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 5671 ngày 16-9, doanh nghiệp cũng đề xuất bổ sung thêm 4 khu đất mới.

Cụ thể là khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè (20,2 ha); Khu đô thị Nhơn Đức – Phước Lộc (xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè), diện tích 89,6 ha; Khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung, diện tích 14,8 ha; Khu đất 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), diện tích 2.374 m2.

Theo chủ đầu tư, việc bổ sung các khu đất trên là điều kiện cần thiết để dự án có thể tái triển khai, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn dang dở và sớm đưa vào vận hành. Doanh nghiệp khẳng định, nếu các thủ tục từ phía chính quyền TP.HCM được hoàn tất trong tháng 10 như chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, dự án có thể vận hành chậm nhất vào tháng 12-2026. Ngược lại, nếu quá trình hoàn thiện thủ tục tiếp tục bị kéo dài, tiến độ bàn giao công trình sẽ phải lùi tương ứng do những vướng mắc hiện nay đều nằm ngoài trách nhiệm của nhà đầu tư.

TP.HCM quyết liệt chỉ đạo gỡ vướng

Trước đó, vào đầu tháng 8, tại cuộc họp chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo mạnh mẽ: “Tất cả các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TP.HCM như điều chỉnh dự án, đàm phán hợp đồng, đề xuất quỹ đất thanh toán BT, bàn giao quyết toán và kiểm toán phải hoàn tất trong tháng 10-2025”.

Chủ tịch UBND TP còn nhấn mạnh quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc giải quyết triệt để các thủ tục còn tồn đọng, nhằm đảm bảo dự án sớm được đưa vào vận hành phục vụ người dân; đồng thời cam kết xử lý nghiêm minh để tránh thất thoát, lãng phí và sai phạm. Ngay sau khi thống nhất với cơ quan nhà nước, nhà đầu tư phải bắt tay vào thi công ngay lập tức. Các đơn vị đã cam kết thì phải thực hiện đúng lời hứa.

Dự án bao gồm 6 cống ngăn triều.

Chỉ đạo dứt khoát này xuất phát từ thực trạng dù dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng thi công nhưng vẫn rơi vào tình trạng đình trệ suốt từ tháng 11-2020 đến nay. Gần 5 năm qua, hàng loạt vướng mắc pháp lý, đặc biệt là những bất cập liên quan đến cơ chế thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất đã khiến dự án lâm vào bế tắc, không thể tiếp tục triển khai.

Hy vọng về việc hồi sinh dự án đã thực sự khởi sắc sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 212, đưa ra hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Ngay sau đó, UBND TP đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM, để dự án có thể tái khởi động, cần giải quyết bốn nhóm công việc trọng yếu. Đầu tiên là việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và cập nhật lại báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời hạn dự kiến hoàn thành trong vòng 2 tháng.

Tiếp theo là quá trình đàm phán và ký kết phụ lục hợp đồng BT, một nhiệm vụ quan trọng, cũng cần được hoàn tất trong khoảng thời gian tương đương. Công việc thứ ba là thi công phần còn lại, chiếm khoảng 10% khối lượng toàn dự án, dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 1 năm. Sau cùng là bước quyết toán, được thực hiện sau khi dự án hoàn thành toàn bộ.