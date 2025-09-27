Thông tin mới về tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM 27/09/2025 12:06

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212, TP.HCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh dự án và ký lại hợp đồng để tiếp tục triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Sáng 27-9, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 9 đã tiếp xúc cử tri với 9 phường, xã thuộc quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè cũ, trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đơn vị 9 gồm các đại biểu: Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu ý kiến quan tâm đến tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng - công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài trên địa bàn TP.

Hoàn thành trước cống Bến Nghé và Mương Chuối

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân, xã Nhà Bè, cho biết bản thân thấy mừng vì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 để tháo gỡ các vướng mắc liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng trên địa bàn TP.HCM.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc, phường Tân Thuận, nêu ý kiến về dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: HÀ THƯ

“Dự án đã ngưng thi công khá lâu, bà con rất mong ngóng vì Nhà Bè vẫn còn nhiều chỗ ngập sâu. Tôi mong TP có chỉ đạo quyết liệt để dự án này hoàn thành trong thời gian sớm nhất” – cử tri Vân kiến nghị.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc, phường Tân Thuận, đặt vấn đề: “Tôi mong các cấp, các ngành có câu trả lời rõ ràng: Liệu dự án này có thể đi vào hoạt động không? Nếu cứ để kéo dài, lãng quên thì thật sự quá lãng phí”.

Bà Cúc cũng bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn tất để TP.HCM không còn phải chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã đạt khoảng 92% khối lượng thi công. Hiện TP đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại, với mục tiêu sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào vận hành.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng có những bước triển khai mới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Dũng, dự án gồm sáu cống kiểm soát triều chính. Trong đó, TP đặt mục tiêu hoàn thành hai cống Bến Nghé và Mương Chuối trước, các cống còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết 212 của Chính phủ, TP.HCM đã thành lập hai tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho dự án, trong đó một tổ phụ trách hoàn thiện thủ tục và ký kết lại hợp đồng; một tổ điều chỉnh dự án.

“Hiện nay, công tác điều chỉnh dự án đã hoàn tất. TP đang thuê đơn vị thẩm định để chuẩn bị trình UBND TP phê duyệt, từ đó ký kết lại hợp đồng chính thức với nhà đầu tư” – ông Dũng thông tin.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, thông tin về tiến độ dự án. Ảnh: HÀ THƯ

Về nguồn vốn, ông Dũng cho biết ngày 19-9, lãnh đạo TP đã làm việc với Ngân hàng BIDV để thống nhất các nội dung liên quan. Dự kiến ngày 29-9, TP sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước – đơn vị chịu trách nhiệm tái cấp vốn cho dự án. “Khi nội dung tài chính được tháo gỡ, toàn bộ dự án sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tiến độ và yêu cầu thực tiễn” – ông nói.

Liên quan đến phản ánh về tình trạng nứt nhà dân tại khu vực thi công cống Tân Thuận, ông Dũng cho biết chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng nhằm sửa chữa, bồi thường.

Tuy nhiên, vẫn còn 29 trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nhưng chưa được khắc phục triệt để do giai đoạn cuối năm 2020, dự án gặp khó khăn về dòng tiền. Hiện nay, khi dự án được khởi động trở lại, chủ đầu tư cam kết sẽ tiến hành sửa chữa, bồi thường cho các hộ dân.

“Tôi đã hứa với bà con không dưới ba lần”

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại biểu Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, khẳng định dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng hiện chỉ còn khoảng 8% khối lượng công việc. “Tôi đứng tại hội trường này và đã hứa với bà con không dưới ba lần” – ông Mãi chia sẻ.

Đại biểu Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trao đổi với cử tri. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông, khi dự án được phê duyệt triển khai, tổng vốn đầu tư ban đầu chưa đến 10.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện kéo dài, phát sinh các yếu tố mới nên tổng vốn bị đội lên, kéo theo việc phải cập nhật lại dự án. Quá trình cập nhật lại vướng một số quy định pháp lý, khiến dự án bị chậm trễ.

Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý này. Hiện TP.HCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh dự án và ký lại hợp đồng để tiếp tục triển khai.

“Khối lượng thi công còn lại tuy không nhiều, nhưng các thủ tục để phê duyệt lại dự án và ký kết lại hợp đồng mất nhiều thời gian” – ông Mãi nói và bày tỏ hy vọng trong năm nay, TP sẽ hoàn thành một số hạng mục quan trọng của dự án.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP theo dõi, giám sát quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ cam kết với cử tri.