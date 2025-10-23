CSGT TP.HCM đưa học sinh và giáo viên qua các điểm nước ngập sâu 23/10/2025 09:31

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, lực lượng CSGT TP.HCM đã dùng xe chuyên dụng đưa học sinh, người dân qua đoạn đường bị ngập.

Sáng 23-10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an phường Long Nguyên đã dùng xe chuyên dụng đưa học sinh, giáo viên và người dân qua đoạn đường bị nước ngập sâu.

Clip lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đưa học sinh, người dân qua điểm ngập sâu.

Theo ghi nhận hàng trăm người dân, trong đó có học sinh và giáo viên đã được lực lượng CSGT và công an phường dùng xe chuyên dụng đưa qua đoạn đường ĐT 749A (phường Long Nguyên, TP.HCM) đang bị ngập sâu.

Nhiều học sinh, giáo viên được ưu tiên đưa qua trước để kịp giờ học vào buổi sáng.

Lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người dân qua điểm ngập sâu.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đã huy động lực lượng điều tiết giao thông đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn qua các điểm ngập.

Trước đó, đêm 22 và rạng sáng 23-10 do mưa lớn kéo dài cộng thêm việc Hồ Thủy lợi Từ Vân bị tràn nên nhiều khu vực tại phường Bến Cát và các địa phương lân cận bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng ứng cứu, đưa người dân tại các điểm ngập sâu ở phường Bến Cát đến nơi an toàn trong đêm 22, rạng sáng 23-10.

Trong đêm lực lượng chức năng phường Bến Cát, lực lượng PCCC và CNCH khu vực 31 (phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM) đã khẩn cấp ứng cứu, đưa hàng trăm người dân đến khu vực an toàn.

Theo ghi nhận, đến sáng nay 23-10, một số khu vực tại địa phương này nước vẫn chưa rút, một số địa điểm vẫn còn ngập sâu.