TP.HCM: Cảnh sát cùng chính quyền giải cứu hơn 300 người kẹt trong vùng ngập sâu 23/10/2025 08:50

(PLO)- Lực lượng chức năng ở TP.HCM đã giải cứu hàng trăm người dân bị mắc kẹt do nước dâng cao, trong đó có nhiều người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Ngày 23-10, lãnh đạo phường Bến Cát, TP.HCM, cho biết toàn bộ các hộ gia đình, công nhân các công ty bị mắc kẹt khi nước dâng cao vào đêm qua và rạng sáng nay đã được lực lượng chức năng ứng cứu di chuyển đến nơi an toàn.

Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đi đến từng điểm ngập để xác định thiệt hại ban đầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, nguyên nhân của việc ngập cục bộ là do mưa lớn kéo dài từ tối 22-10. Lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng đưa người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Cũng theo lãnh đạo phường Bến Cát, nước dâng cao chảy xiết khiến hàng trăm người dân bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, chính quyền phường Bến Cát đã huy động lực lượng công an, quân sự đến ứng cứu người dân.

Người già và trẻ nhỏ được ưu tiên di chuyển trước.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 31 (Công an TP.HCM) cũng ngay lập tức huy động lực lượng trang thiết bị khẩn cấp xuống hiện trường để ứng cứu người dân.

Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa được gần 300 người dân, công nhân, trong đó có nhiều người già và trẻ em đến nơi an toàn.