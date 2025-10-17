Biển số xe, cà vẹt xe bị lũ cuốn trôi: Làm sao để được cấp lại? 17/10/2025 05:54

(PLO)- Người dân bị lũ cuốn mất cà vẹt xe, biển số xe có thể xin cấp lại, trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan công an.

Sau mưa lũ, không ít chủ xe ráo riết tìm kiếm những chiếc biển số xe bị cuốn trôi trên mạng xã hội. Cũng có những người nhặt được biển số xe trên đường và đăng lên để ai mất thì đến nhận.

Thực tế, hàng loạt ô tô, xe máy bị ngập sâu, hư hỏng, thậm chí mất cả biển số, cà vẹt xe trong dòng nước lũ. Việc mất biển số không chỉ gây phiền toái khi lưu thông mà còn có thể bị xử phạt nếu không kịp thời làm thủ tục xin cấp lại theo quy định.

Những bài đăng tìm biển số xe bị trôi xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm. Ảnh: Chụp màn hình.

Vậy chủ xe cần làm thủ tục gì để được cấp lại biển số đúng quy định?

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Đỗ Khắc Tất Hưng, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, theo quy định hiện hành, các trường hợp chủ xe phải làm thủ tục xin cấp lại hoặc cấp đổi biển số xe gồm: Biển số bị mất (rơi do ngập nước hoặc trộm cắp...); biển số bị hỏng (biến dạng, hư hại...); biển số bị mờ không còn nhìn rõ chữ, số hoặc màu sơn bị phai.

Bên cạnh đó, thủ tục cấp lại biển số đã được triển khai trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Chủ xe có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình (trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 số hoặc 4 số) hoặc trực tuyến một phần và trực tiếp theo Điều 21 Thông tư 79/2024/TT-BCA (sửa đổi bởi Thông tư 23/2025/TT-BCA).

Người dân có thể xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe trực tuyến hoặc trực tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thủ tục trực tuyến toàn trình:

Bước 1: Chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công và kê khai thông tin trung thực theo mẫu giấy khai đăng ký xe điện tử. Chủ xe nộp bản chà số máy, số khung của xe qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Sau khi kê khai thành công, chủ xe sẽ nhận được mã hồ sơ dịch vụ công và lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử.

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo để chủ xe nộp lệ phí đăng ký xe và phí dịch vụ bưu chính qua tiện ích thanh toán tích hợp trên cổng dịch vụ công.

Bước 4: Chủ xe nhận biển số xe từ dịch vụ bưu chính (nếu sử dụng) hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký xe xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong thời hạn 2 ngày làm việc (điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 79/2024/TT-BCA).

Thủ tục trực tuyến một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền:

Bước 1: Chủ xe kê khai và nộp giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe và nộp lệ phí theo quy định;

Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp lại biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính.

Lưu ý: Việc cấp lại biển số xe sẽ giữ nguyên biển số định danh của chủ xe. Đối với trường hợp cấp lại biển số cho xe có biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định và thu lại biển 3 số hoặc biển 4 số đã cấp.