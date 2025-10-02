Mất thẻ căn cước, có thể được cấp lại trực tuyến 02/10/2025 17:22

(PLO)- Người mất thẻ căn cước còn giá trị sử dụng có thể làm thủ tục cấp lại trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Thẻ căn cước của tôi bị mất, tôi xin cấp lại trực tuyến có được không vì tôi không có thời gian đến trực tiếp cơ quan?

Bạn đọc Lê Kim (TP.HCM)

Người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước còn giá trị sử dụng có thể thực hiện thủ tục cấp lại trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, không bắt buộc phải đến trực tiếp cơ quan công an. Ảnh: HUỲNH THƠ

Một lãnh đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, cho biết theo Điều 25 Luật Căn cước, việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được (điểm a khoản 2 Điều 24) được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Cần lưu ý việc cấp lại trực tuyến chỉ áp dụng khi người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước (không phải thẻ căn cước công dân) và thẻ phải còn giá trị sử dụng.

Như vậy, trường hợp bạn đọc trên nếu thẻ bị mất là thẻ căn cước như bạn chia sẻ và thẻ vẫn còn giá trị sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc cấp lại trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia.