Hướng dẫn chủ trọ thông báo lưu trú trên VNeID để không bị phạt 20/12/2025 08:18

(PLO)- Để tránh bị xử phạt, các cơ sở lưu trú cần thực hiện thông báo lưu trú đúng quy định; có thể thao tác nhanh chóng qua ứng dụng VNeID.

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người lưu trú sẽ bị tiền từ 2-4 triệu đồng, gấp đôi so với mức phạt trước đây.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 4-8 người lưu trú sẽ bị phạt tiền từ 4-8 triệu đồng, thay vì phạt từ 2-4 triệu đồng như trước đây.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên sẽ bị phạt từ 8-12 triệu đồng, trong khi trước đây chỉ phạt từ 4-6 triệu đồng.

Để tránh bị xử phạt, các cơ sở lưu trú có trách nhiệm thực hiện thông báo lưu trú đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Chủ cơ sở có thể trực tiếp thông báo hoặc yêu cầu người lưu trú tự thực hiện thủ tục thông báo lưu trú thông qua ứng dụng VNeID, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Sau đây là hướng dẫn cách thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại. Tại màn hình chính, chọn mục "Thủ tục hành chính". Sau đó tiếp tục chọn "Thông báo lưu trú".

Bước 2: Chọn "Cơ sở lưu trú" và nhấn "Tạo mới yêu cầu". Tiếp tục chọn "Cơ quan công an thực hiện - Chọn thông tin".

Lưu ý phải chọn đủ cấp tỉnh và xã.



Bước 3: Lựa chọn loại hình cơ sở cư trú (Cơ sở lưu trú du lịch; Ký túc xá sinh viên; Cơ sở khám chữa bệnh; Hộ gia đình; Nhà ngăn phòng cho thuê; Các cơ sở khác) và chọn tên cơ sở lưu trú.

Lưu ý: Sau khi nhập đầy đủ thông tin ở các bước trước, ứng dụng sẽ hiện danh sách tên các cơ sở lưu trú.

Sau đó chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Chọn "Thêm người lưu trú" và nhập thông tin người lưu trú.

Nếu người thực hiện thông báo cũng chính là người lưu trú thì đánh dấu vào ô hiển thị "Người thông báo là người lưu trú". Khi đó, hệ thống tự động điền thông tin.

Nếu người thông báo không phải người lưu trú thì phải tự nhập thông tin theo yêu cầu của ứng dụng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra chính xác thì nhấn "Lưu". Rồi chọn "Gửi yêu cầu".