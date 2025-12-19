Tài xế trong vụ lật ô tô ở Hà Nội đối diện trách nhiệm pháp lý nào? 19/12/2025 14:49

(PLO)- Theo luật sư, tài xế C - người hai tiền sự và là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, nay tiếp tục lái ô tô gây tai nạn khi trong cơ thể có chất ma túy, có dấu hiệu của nhiều tội danh...

Liên quan vụ va chạm khiến ô tô lật nghiêng ở Ngã Tư Sở (Hà Nội) xảy ra mới đây, kết quả điều tra ban đầu xác định tài xế Đoàn Việt C - người điều khiển ô tô bị lật nghiêng - dương tính với ma túy.

Công an xác định ông C có hai tiền sự và là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Lực lượng công an điều tra vụ tai nạn.



Nhiều bạn đọc thắc mắc tài xế C có 2 tiền sự (bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa được xóa), đồng thời đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, nay lại điều khiển ô tô gây tai nạn khi trong người có ma túy, phải chịu trách nhiệm pháp lý thế nào?

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi của tài xế trong vụ việc là đặc biệt nguy hiểm, việc sử dụng ma túy trước lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người khác.

Khoản 3 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Người vi phạm tùy vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cụ thể, căn cứ điểm c khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 30- 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Theo Điều 596 BLDS năm 2015 có quy định người dùng chất kích thích gây ra thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

Luật sư Sơn cũng cho biết thêm, nếu vụ tai nạn gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản có thể bị truy cứu TNHS về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 BLHS.

Việc sử dụng chất ma túy khi tham gia giao thông được xem là một tình tiết định khung tăng nặng TNHS theo điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS (khung hình phạt từ 3-10 năm tù).

"Ngoài ra, tài xế này đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú mà vẫn sử dụng trái phép chất ma túy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt lên đến 3 năm tù theo Điều 256a BLHS 2025. Việc này còn thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội" - luật sư nói.

Cũng theo luật sư Sơn, việc có 2 tiền sự chưa được xóa không làm phát sinh tội danh mới, nhưng có thể bị xem là nhân thân xấu.