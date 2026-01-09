Những mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy người dân cần lưu ý 09/01/2026 14:39

(PLO)- Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân đến 50 triệu đồng...

Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

Theo đó, các hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH, bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân đến 50 triệu đồng, tổ chức phạt gấp đôi.

Một số hành vi vi phạm và mức phạt mà cá nhân, tổ chức cần lưu ý như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 - 500 ngàn đồng đối với hành vi làm hỏng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Khoản 1 Điều 6).

- Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với hành vi hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định (Điểm b Khoản 2 Điều 11).

Người dân cần tuân thủ các quy định về PCCC để tránh bị phạt. Ảnh minh họa: PHẠM HẢI

- Không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng (điểm a Khoản 3 Điều 12).

- San, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định hoặc sang thiết bị chứa không đúng chủng loại, không phù hợp với loại chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ sẽ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng (điểm b Khoản 3 Điều 15).

- Bị phạt đến 7 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không được phép trên cùng một phương tiện giao thông (điểm b Khoản 2 Điều 16).

- Hành vi tự ý vào khu vực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi không được phép của người có thẩm quyền sẽ bị phạt cảnh cáo từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng (Khoản 1 Điều 27).

- Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả; không báo cháy hoặc không báo tình huống cứu nạn, cứu hộ,… sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng (điểm b, c Khoản 4 Điều 27).