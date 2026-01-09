Nhiều kết quả nổi bật của Hội Luật gia TP.HCM trong năm 2025 09/01/2026 13:24

(PLO)- Hội Luật gia TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở.

Ngày 9-1, Hội Luật gia TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cho biết trong năm 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức theo hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia cấp huyện và các chi hội luật gia cấp xã trực thuộc Hội Luật gia cấp huyện đã chấm dứt hoạt động từ ngày 1-7-2025. Đồng thời tiến hành thủ tục thành lập các chi hội luật gia phường, xã, đặc khu trực thuộc Hội Luật gia TP.HCM. Đến nay, đã thành lập 10 chi hội luật gia phường, xã; đồng thời thành lập 10 Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia TP.HCM.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THẢO HIỀN

Theo báo cáo, trong năm 2025, Hội Luật gia các cấp đã góp ý 25 lượt dự thảo Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ; thẩm định, rà soát 615 văn bản của chính quyền địa phương; tổ chức, phối hợp tổ chức 128 hội nghị góp ý với 2.851 lượt ý kiến. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với 43 cuộc tập huấn cho 2.843 lượt người; 40.604 cuộc tuyên truyền với 108.545 lượt người tham gia; 5.482 cuộc phối hợp với 247.687 lượt người tham gia; phát hành 436.477 tài liệu tuyên truyền.

Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, các cấp Hội còn triển khai nhiều phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: sử dụng ứng dụng công nghệ và mạng xã hội; tổ chức phiên tòa giả định; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, phối hợp với báo, đài tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến pháp luật…

Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia các cấp đã tư vấn pháp luật cho 9.516 trường hợp; trợ giúp pháp lý cho 2.158 trường hợp là các đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân tộc và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Năm 2025, Hội Luật gia các cấp tại TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và các chi hội trực thuộc đã tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 299 vụ việc; hội viên Hội Luật gia là thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở đã phối hợp với địa phương tham gia hòa giải tổng cộng 3.981 vụ việc, trong đó hòa giải thành 3.284 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,49%.

Cùng với đó, lãnh đạo Hội Luật gia TP.HCM là Hội thẩm nhân dân TAND TP.HCM đã tham gia Hội đồng xét xử sơ thẩm 128 phiên tòa hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế trong năm 2025.

Hội Luật gia TP.HCM nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: THẢO HIỀN.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội Luật gia TP.HCM cũng nhìn nhận còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Sau hợp nhất, địa bàn TP.HCM rất rộng, giao thông đi lại khó khăn; trong khi đó, đa số cán bộ lãnh đạo Hội là người lớn tuổi, đã nghỉ hưu, còn điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của Hội còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành. Ngoài ra, sau khi giải thể Hội Luật gia cấp huyện và các chi hội luật gia cấp xã, phần lớn hội viên hiện chưa có tổ chức để sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Hội Luật gia TP.HCM kiến nghị Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền sớm hướng dẫn sắp xếp tổ chức Hội theo Kết luận 127-KL/TW; đồng thời đề nghị sửa đổi Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam theo hướng thành lập Hội Luật gia cấp xã (là cấp hội ở cơ sở) khi chấm dứt hoạt động của Hội Luật gia cấp huyện

Hội cũng kiến nghị ban hành văn bản triển khai Chỉ thị 14-CT/TW ngày 1-7-2022 phù hợp điều kiện Hội Luật gia TP.HCM sau hợp nhất. Đối với UBND TP.HCM, Hội đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định 99/QĐ-UBND về kinh phí, trụ sở và phương tiện làm việc của các Hội được giao nhiệm vụ.

Năm 2026, Hội Luật gia TP.HCM và các cấp Hội xác định tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới; sắp xếp các chi hội luật gia tại sở, ban, ngành; thành lập chi hội luật gia phường, xã, đặc khu nơi đủ điều kiện;… Bên cạnh đó, Hội sẽ trình UBND TP.HCM sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 5017/KH-UBND về triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2024-2030”.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp: Ảnh: THẢO HIỀN.

Cũng tại hội nghị, Hội Luật gia TP.HCM đã phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề “Luật gia TP.HCM đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hoàn thành xuất các nhiệm vụ, củng cố về tổ chức, trí tuệ về chuyên môn”.