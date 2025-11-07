TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 07/11/2025 16:12

(PLO)- Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tư vấn pháp lý đã được triển khai, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật.

Sáng 7-11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Hội Luật gia TP.HCM tổ chức tọa đàm “Hội Luật gia TP.HCM với tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật”.

Nhiều đại biểu khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và tiếp tục phát huy tinh thần thượng tôn Hiến pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 2.100 người yếu thế được hỗ trợ pháp lý miễn phí

Luật gia (LG) Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cho biết năm 2025, trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, Hội Luật gia TP.HCM (mới), gồm ba tỉnh, thành: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV, tham gia góp ý hàng chục dự thảo luật, nghị định, rà soát hơn 600 văn bản pháp quy, tổ chức hàng trăm hội nghị, lớp tập huấn và gần 50.000 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 120.000 lượt người tham gia.

Luật gia Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm.

Luật gia Xuân Hương cho biết thêm, các cấp Hội còn sáng tạo trong cách truyền thông pháp luật qua mạng xã hội, phát thanh, “Thư viện pháp luật”, hội thi, tọa đàm, đố vui, hay phiên tòa giả định về các chủ đề thiết thực như phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bình đẳng giới, nghĩa vụ quân sự.... Công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý cũng đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 9.600 trường hợp tư vấn và hơn 2.100 người yếu thế được hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Với tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, Hội Luật gia TP.HCM xác định tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tập trung tuyên truyền, tư vấn và triển khai các luật mới được Quốc hội thông qua, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong hành trình xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về những mô hình, cách làm hiệu quả của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Nhiều ý kiến thiết thực, sáng tạo từ các chi hội đã được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của hoạt động pháp luật trong đời sống xã hội.

Luật gia Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM.

Luật gia Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, cho biết Chi hội Luật gia VKSND TP.HCM có hơn 60 hội viên, các kiểm sát viên - hội viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực giải thích, tư vấn pháp luật, giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và ranh giới giữa vi phạm hành chính và hình sự. Chi hội cũng thường xuyên phối hợp với khu phố, doanh nghiệp để lan tỏa các quy định mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Luật gia Trìu nhấn mạnh cùng với chuyên môn nghiệp vụ, các hội viên luôn được bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh người kiểm sát viên chuẩn mực, tận tâm và gần dân. “Mỗi ý kiến góp ý, dù nhỏ, đều góp phần hoàn thiện pháp luật và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật” - ông Trìu nói.

Luật gia Trương Nhật Quang, Hội Luật gia TP.HCM, cho rằng tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật không chỉ là quyền mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia. Đây là cách thiết thực để đội ngũ luật gia góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Luật gia Trương Nhật Quang, Hội Luật gia TP.HCM

Luật gia Quang nhấn mạnh, Hội Luật gia cần xác định rõ công tác xây dựng và phản biện xã hội là một trong những hoạt động chính, không chỉ tập trung vào phổ biến, giáo dục pháp luật như hiện nay. Các cấp hội nên thành lập hoặc củng cố Ban Xây dựng pháp luật, tập hợp những luật gia có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết để nghiên cứu, phản biện, kiến nghị sửa đổi các quy định không còn phù hợp.

Luật gia Quang đề xuất có cơ chế ghi nhận và khuyến khích các sáng kiến, kiến nghị có giá trị thực tiễn cao, qua đó lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm trong giới luật gia. “Mỗi ý kiến phản biện xác đáng là một viên gạch góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật” - ông Quang nhấn mạnh.

Luật gia Lý Ngọc Sơn, Hội Luật gia TP.HCM

Luật gia Lý Ngọc Sơn, Hội Luật gia TP.HCM cho rằng để hoạt động hiệu quả, Hội cần phương hướng rõ, phân công cụ thể, mỗi hội viên đều có trách nhiệm và kết quả cụ thể, giúp bộ máy vận hành gọn, hiệu quả.

Quan trọng hơn, Hội phải khẳng định vai trò bằng hành động, từ tuyên truyền pháp luật, tư vấn miễn phí đến hòa giải cơ sở, bảo vệ quyền lợi người dân, qua đó tạo dựng niềm tin với chính quyền và Nhân dân.

Luật gia Sơn nhấn mạnh yếu tố chủ động và gắn kết là chìa khóa thành công, đồng thời đề xuất cần quan tâm hơn đến quyền lợi, sự ghi nhận và phát triển nghề nghiệp của hội viên. “Mỗi bước tiến của Hội đều bắt nguồn từ tinh thần chủ động, trách nhiệm và tâm huyết của từng hội viên” - ông nói.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Hội Luật gia TP.HCM cũng tổ chức phần “Hái hoa dân chủ”, tạo cơ hội để các luật gia chia sẻ tâm tư, đóng góp ý kiến và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới...

Đưa pháp luật đến gần người dân

Chiều 7-11, UBND phường Chợ Lớn, TP.HCM, đã tổ chức phiên tòa giả định xét xử hành vi “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” - một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp người dân tiếp cận pháp luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi hơn.

Việc tổ chức phiên tòa giả định không chỉ tái hiện thực tế các tình huống pháp lý thường gặp, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thông qua hình thức này, thông điệp pháp luật được truyền tải sâu sắc và thuyết phục hơn so với các buổi tuyên truyền, tư vấn thông thường.

UBND phường Chợ Lớn, TP.HCM, tổ chức phiên tòa giả định xét xử hành vi “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Phiên tòa giả định nêu rõ nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng và vinh dự của mỗi công dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự không chỉ thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thanh niên, mà còn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ trưởng thành và cống hiến.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Nghĩa vụ quân sự, thể hiện ý thức công dân và tinh thần thượng tôn pháp luật - nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, kỷ cương và phát triển bền vững.

Thông qua phiên tòa giả định, thông điệp về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được UBND phường Chợ Lớn truyền tải sâu rộng đến người dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Hoạt động này không chỉ giúp bồi đắp lòng yêu nước, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với quê hương, mà còn góp phần xây dựng thế hệ công dân sống có kỷ luật, tôn trọng pháp luật và có ích cho xã hội.

Đồng thời, UBND phường Chợ Lớn đánh giá việc duy trì và nhân rộng mô hình phiên tòa giả định là hướng đi thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp lý của Nhân dân, củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật.