TP.HCM: Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 06/11/2025 16:42

Hưởng ứng ngày hội Pháp luật Việt Nam (9-11), các sở, ban, ngành và 168 phường - xã tại TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với các lĩnh vực gần gũi với người dân như an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, đất đai, hôn nhân - gia đình, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động... Qua đó, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp lý một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Sáng 6-11, UBND - UBMTTQVN phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết năm 2025 là dấu mốc đặc biệt đối với phường Tân Sơn Nhất khi bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông Tốt, đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức, đòi hỏi hệ thống chính trị của phường phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện, phục vụ nhân dân.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật càng có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Sở Tư pháp đề nghị phường coi đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, đặc biệt chú trọng lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Chương trình tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm được tổ chức theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống thượng tôn pháp luật, khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ông Thảo kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần gương mẫu trong chấp hành pháp luật. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phong phú, sáng tạo, trong khi các trường học nên tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, giúp thế hệ trẻ hiểu và tôn trọng pháp luật.

Ông Lâm Việt Thảo, Phó chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất nhấn mạnh: "Cùng nhau hành động thiết thực để pháp luật trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới". Ảnh: HUỲNH THƠ

Bạn Trần Thị Mi (sinh viên năm nhất, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM) chia sẻ, các hoạt động trong hội nghị thực sự ý nghĩa, giúp Mi mở rộng hiểu biết và tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích về pháp luật, đặc biệt là những quy định gần gũi, gắn liền với đời sống hằng ngày.

Cùng chung cảm nhận, bạn Trương Phạm Khánh Vy cho rằng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với ngành luật, mà còn là dịp quan trọng để mỗi người dân thêm trân trọng, nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bạn Trần Thị Mi (bên phải) và bạn Trương Phạm Khánh Vy. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 đã tặng quà cho các em sinh viên có tinh thần vượt khó, học tập tốt nhằm khuyến khích, động viên các em nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 tặng quà cho các em sinh viên có tinh thần vượt khó. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hội nghị được diễn ra với nhiều hoạt động phong phú: Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên; Chương trình Ngày hội lái xe an toàn tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn cách lái xe an toàn, trải nghiệm lái xe an toàn và thay nhớt xe miễn phí 300 suất; Phiên tòa giả định về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Phiên tòa giả định về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng được diễn ra trong hội nghị.

Giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa giả định

Cũng ngày 6-11, UBND phường Tân Bình, TP HCM tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và nhân dân 39 khu phố trên địa bàn tham dự.

UBND phường Tân Bình, TP HCM tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình, TP.HCM, cho biết UBND phường Tân Bình cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hình thức phong phú, thiết thực như tổ chức phiên tòa giả định, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền qua mạng xã hội…

Ông Nguyễn Khắc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình, TP.HCM.

Theo ông Nguyên, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường đã có nhiều đổi mới, lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, kỷ cương, văn minh.

“Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và mạng xã hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu” - ông Nguyên nói.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nhiều hoạt động như: “Phiên tòa giả định”, Hội thi trực tuyến tuyên truyền Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng, chống ma túy,…

Đáng chú ý, phiên tòa giả định tái hiện một vụ án liên quan đến tội phạm ma túy do Đội Tư vấn pháp luật Đoàn Trường Đại học Luật TP.HCM đảm nhận. Với các vai diễn “thẩm phán”, “kiểm sát viên”, “luật sư”, “bị cáo” được thể hiện sinh động, người tham dự là đoàn viên, hội viên phụ nữ và nhân dân các khu phố đã được trải nghiệm không khí một phiên tòa thực thụ, từ đó hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật.

Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án liên quan đến tội phạm ma túy.

Thông qua hoạt động này, người tham gia có thể nhận diện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, hiểu rõ hậu quả pháp lý và xã hội mà người vi phạm phải gánh chịu; đồng thời hình thành kỹ năng phòng tránh, nói “không” với ma túy và các chất kích thích.

Bà Huỳnh Thị Diễm Trang, Chánh VP HĐND và UBND phường Tân Bình, TP.HCM cho biết phiên tòa giả định là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 của phường. Từ khâu xây dựng kịch bản dựa trên các tình huống thực tế trong đời sống đến các phần xét hỏi, tranh luận, nghị án, tuyên án… đều được chuẩn bị công phu, chân thực, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Hội nghị phát động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam thành công tốt đẹp.

Theo bà Trang, việc tổ chức phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa giáo dục, răn đe, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.