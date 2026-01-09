TP.HCM: Lưu ý về mức đóng bảo hiểm khi áp dụng lương tối thiểu vùng mới 09/01/2026 10:27

(PLO)- Từ 1-1-2026, lương tối thiểu vùng mới chính thức áp dụng, kéo theo thay đổi mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

BHXH TP.HCM thông báo từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới của Chính phủ sẽ chính thức được áp dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu được áp dụng làm căn cứ thực hiện được quy định theo 4 vùng. Cụ thể, vùng I có mức lương tối thiểu tháng là 5.310.000 đồng và mức lương tối thiểu giờ là 25.500 đồng; vùng II là 4.730.000 đồng/tháng và 22.700 đồng/giờ; vùng III là 4.140.000 đồng/tháng và 20.000 đồng/giờ; vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng và 17.800 đồng/giờ.

Trên cơ sở mức lương tối thiểu nêu trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của đơn vị để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

TP.HCM: Lưu ý về mức đóng bảo hiểm khi áp dụng lương tối thiểu vùng mới. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 293/2025, như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; hoặc công việc, chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 293/2025 thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31-12-2025, người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31-12-2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31-12-2025 trở về trước cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 01/01/2026 được quy định theo 4 vùng.

Sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung mức tiền lương trên hợp đồng lao động phù hợp với Nghị định số 293/2025, các đơn vị có trách nhiệm nộp hồ sơ điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

BHXH TP.HCM cho biết cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ.

Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị phải lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng các loại bảo hiểm theo đúng quy định.

Chậm nhất đến ngày 25-1-2026, đối với các đơn vị chưa nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương thấp nhất theo đúng quy định tại Nghị định số 293/2025, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp nhất bằng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025 cho đến khi nhận được hồ sơ điều chỉnh của đơn vị.

Trên cơ sở thực hiện đúng mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.

BHXH TP.HCM thông báo để các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM biết và thực hiện kể từ ngày 1-1-2026.