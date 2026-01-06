Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ để tính BHXH tại TP.HCM năm 2026 06/01/2026 17:32

BHXH TP.HCM vừa ban hành văn bản thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi sang đồng Việt Nam, áp dụng đối với người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương chi trả bằng ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2026.

BHXH TP.HCM công bố tỷ giá USD tính đóng, hưởng BHXH áp dụng cho 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, căn cứ Khoản 5 Điều 7 Chương I Nghị định số 158/2025 ngày 25-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; căn cứ tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của đồng Việt Nam với ngoại tệ do 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 2-1-2026, BHXH TP.HCM thông báo:

- Tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi sang đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1-1-2026 cho 6 tháng đầu năm 2026 là 26.065 đồng/USD (Hai mươi sáu ngàn không trăm sáu mươi lăm đồng).

Tỷ giá nêu trên được sử dụng làm căn cứ để tính đóng, hưởng các chế độ BHXH bắt buộc đối với trường hợp người lao động có tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện đúng quy định; đồng thời hướng dẫn người lao động để bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo đúng chính sách hiện hành.