Biểu hiện lạ của tài xế trong vụ ô tô lật sau khi 3 xe tông nhau

Chiều 17-12, tại khu vực Ngã Tư Sở (TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cá nhân.
Sau cú va chạm mạnh, chiếc Hyundai Santa Fe biển số Hà Nội lật nằm nghiêng trên đường; ô tô điện bị hư hỏng phần đầu.
Đáng chú ý, sau tai nạn, một tài xế ngồi trên chiếc xô nhựa lật úp cạnh xe Hyundai Santa Fe với biểu hiện lạ, mắt lim dim.
Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm gây cản trở, ùn ứ giao thông hướng đi đường Trường Chinh và đường Nguyễn Trãi. Tai nạn không gây thương vong về người.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường phân luồng, hướng dẫn người đi đường và điều tra làm rõ nguyên nhân.