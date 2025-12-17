Biểu hiện lạ của tài xế trong vụ ô tô lật sau khi 3 xe tông nhau 17/12/2025 16:20

(PLO)- Sau cú va chạm liên hoàn giữa ba ô tô, một xe bị lật nghiêng. Tài xế sau đó ngồi trên chiếc xô nhựa với biểu hiện lạ, mắt lim dim.

Chiều 17-12, tại khu vực Ngã Tư Sở (TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cá nhân.

Hiện trường vụ tai nạn, ô tô lật ở khu vực Ngã Tư Sở, TP Hà Nội.

Sau cú va chạm mạnh, chiếc Hyundai Santa Fe biển số Hà Nội lật nằm nghiêng trên đường; ô tô điện bị hư hỏng phần đầu.

Đáng chú ý, sau tai nạn, một tài xế ngồi trên chiếc xô nhựa lật úp cạnh xe Hyundai Santa Fe với biểu hiện lạ, mắt lim dim.

Tài xế ngồi cạnh chiếc ô tô 7 chỗ lật nghiêng.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm gây cản trở, ùn ứ giao thông hướng đi đường Trường Chinh và đường Nguyễn Trãi. Tai nạn không gây thương vong về người.

Vụ tai nạn làm ô tô lật. Video: FB

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường phân luồng, hướng dẫn người đi đường và điều tra làm rõ nguyên nhân.