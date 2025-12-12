Cục CSGT: Có người đứng tên hơn 7.000 xe máy 12/12/2025 15:16

(PLO)- Qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng CSGT phát hiện có cá nhân đứng tên hơn 7.000 xe mô tô.

Chiều 12-12, Cục CSGT cho biết qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp một người đứng tên chủ sở hữu của rất nhiều xe máy, ô tô.

Người dân tham gia giao thông trên đường phố ở Hà Nội.

Cụ thể, lực lượng chức năng ghi nhận có người đứng tên hơn 7.000 xe mô tô, có người đứng tên hơn 100 ô tô.

Kết quả xác minh cho thấy, hầu hết những người này làm nghề buôn bán xe máy, ô tô. Các phương tiện được mua bán qua giấy viết tay, không làm thủ tục sang tên theo quy định pháp luật.

Theo Cục CSGT, một cá nhân đứng tên cả ngàn xe thì phải chịu "cả ngàn trách nhiệm".

Theo quy định, người đứng tên trên giấy đăng ký xe phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với phương tiện đó. Các thông báo vi phạm “phạt nguội” vẫn được gửi về địa chỉ của người đứng tên trên giấy đăng ký.

Ngoài ra, chủ xe có thể bị tạm dừng đăng ký, đăng kiểm hoặc tạm ngừng cấp đổi giấy phép lái xe.

Sáng 12-12, CSGT toàn quốc đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần khai báo thu hồi biển số, đăng ký xe đúng quy định. Việc này giúp chủ xe tránh vướng vào các rủi ro pháp lý liên quan đến phương tiện.

Trước đó, chiều 6-10, tại buổi họp báo quý III-2025 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã đề cập vấn đề này. Ông cho biết việc xử phạt phương tiện vi phạm (bao gồm phạt nguội, camera AI phát hiện) đang gặp khó khăn. Lý do là trên toàn quốc có 69.000 xe mô tô, xe máy chưa gắn định danh chủ phương tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng thông tin thêm, Cục CSGT đặt mục tiêu hết năm 2025 và sang đầu năm 2026 sẽ phối hợp công an các địa phương rà soát toàn bộ dữ liệu phương tiện trên hệ thống.