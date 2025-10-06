Cục CSGT sẽ rà soát xe không chính chủ trên cả nước 06/10/2025 18:00

(PLO)- Cả nước có 69.000 mô tô, xe máy chưa gắn định danh và Cục CSGT sẽ rà soát xe không chính chủ.

Chiều 6-10, Bộ Công an tổ chức họp báo quý III năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, Cục CSGT đã triển khai thí điểm lắp đặt camera tích hợp công nghệ AI hiện đại trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hai camera AI trên phố Phạm Văn Bạch bắt đầu hoạt động từ 0 giờ ngày 24-9 và tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) cũng vừa được lắp đặt camera AI.

Sau thành công thí điểm lắp đặt hai camera AI trên đường phố Hà Nội, hàng ngàn camera AI sẽ được lắp đặt trên toàn quốc.

Tuy nhiên, việc xử phạt các phương tiện vi phạm đang gặp khó khăn khi trên toàn quốc có 69.000 xe mô tô, xe máy chưa gắn định danh chủ phương tiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐL

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội đối với xe gắn máy đặc biệt là xe máy cũ biển 3 số, 4 số đang gặp khó khăn khi chưa xác định được định danh chủ xe.

Các phương tiện này quá cũ nát, thậm chí có những phương tiện đã được bán vào đồng nát, hư hỏng, thậm chí đã bị phá dỡ hoặc qua nhiều đời chủ, chủ phương tiện đã chết hay ra nước ngoài...

Video: Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Về giải pháp đối với các phương tiện chưa định danh được, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết, Cục CSGT đưa ra mục tiêu hết năm 2025 và sang đầu năm 2026, Cục CSGT sẽ phối hợp công an các địa phương rà soát các phương tiện hiện nay còn dữ liệu trên hệ thống.

Cục CSGT sẽ loại khỏi dữ liệu những phương tiện không còn lưu thông. "Những xe còn lưu thông sẽ được đưa vào định danh để phục vụ cho công tác quản lý cũng như khi phát hiện người điều khiển vi phạm thì có cơ sở xử lý” - Ông Mừng nói.