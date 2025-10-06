Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bị khởi tố 06/10/2025 15:36

(PLO)- Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Ngày 6-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình, kết quả các mặt công tác quốc an quý 3, năm 2025.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh (60 tuổi, quê TPHCM) về tội Nhận hối lộ.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh CTV

Ngoài bà Thanh, có 7 bị can khác cũng bị khởi tố. Những người này đuợc xác định có liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần FreeLand (TPHCM).

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh năm 1965 tại tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Bà có trình độ Cử nhân Đại học Nông Lâm TPHCM, Thạc sĩ Quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Trong quá trình công tác, bà Thanh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 5-2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội theo đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

Tháng 12-2018, bà Thanh được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.