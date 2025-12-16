Cận cảnh động vật rừng trên xe khách bị tóm ở Đà Nẵng 16/12/2025 12:48

Ngày 16-12, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện, bắt giữ một xe khách vận chuyển số lượng lớn thịt nghi là động vật hoang dã.

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại Km9+900 đường hầm Hải Vân - Túy Loan, CSGT phát hiện xe khách biển số 74H-010... lưu thông theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Xe do tài xế HĐY (41 tuổi, ngụ Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Lượng lớn cá thể nghi là động vật hoang dã. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe vận chuyển nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật đông lạnh.

Cụ thể gồm 11 cá thể cầy (nghi là cầy mực, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm); sáu cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu đen (nghi là heo rừng).

Ngoài ra còn có ba cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu vàng, chưa xác định được chủng loài.

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thịt động vật nói trên.

Lãnh đạo Phòng CSGT Đà Nẵng đã chỉ đạo đưa người, phương tiện cùng tang vật về Công an phường Hải Vân để bàn giao Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.