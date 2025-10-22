12 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách đỏ được thả về rừng ở Đồng Nai 22/10/2025 19:23

(PLO)- 12 cá thể động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm như khỉ đuôi lợn, tê tê Java, cu li nhỏ, rùa núi vàng... được giải cứu, thả về rừng.

Ngày 22-10, thông tin từ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai), đơn vị vừa phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, thả thành công 12 cá thể thú quý hiếm về môi trường sống tự nhiên.

Lực lượng chức năng bảo vệ động vật hoang dã thả 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: CTV

Các cá thể này bao gồm: 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng, 1 trăn gấm và 1 rắn hổ chúa.

Tất cả các cá thể đều là động vật cực kỳ quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.

Số động vật này được nhận bàn giao từ các lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tê tê Java và rắn hổ chúa. Ảnh: CTV

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ – Bảo tồn (thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, phục hồi thể trạng, chăm sóc và huấn luyện để đánh giá khả năng thích nghi của từng cá thể trước khi tái thả.

Khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ là loài động vật quý hiếm. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho biết, việc đưa các con thú hoang dã về tự nhiên không chỉ là hoạt động bảo tồn, mà còn là lời cam kết của con người đối với thiên nhiên. Mỗi sinh vật được trở về rừng xanh là một phần của hành trình khôi phục đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.