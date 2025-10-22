12 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách đỏ được thả về rừng ở Đồng Nai

Ngày 22-10, thông tin từ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai), đơn vị vừa phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, thả thành công 12 cá thể thú quý hiếm về môi trường sống tự nhiên.
Các cá thể này bao gồm: 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng, 1 trăn gấm và 1 rắn hổ chúa.
Tất cả các cá thể đều là động vật cực kỳ quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.
Số động vật này được nhận bàn giao từ các lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ – Bảo tồn (thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, phục hồi thể trạng, chăm sóc và huấn luyện để đánh giá khả năng thích nghi của từng cá thể trước khi tái thả.
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho biết, việc đưa các con thú hoang dã về tự nhiên không chỉ là hoạt động bảo tồn, mà còn là lời cam kết của con người đối với thiên nhiên. Mỗi sinh vật được trở về rừng xanh là một phần của hành trình khôi phục đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.