Có một thứ bánh ở Quảng Ngãi cận Tết phải làm gấp ba mới kịp bán

(PLO)- Những ngày giáp Tết, các hộ làm bánh nổ truyền thống tại Quảng Ngãi phải làm việc gấp 3 lần mới đủ số lượng để bán.
Cứ mỗi dịp Tết đến, một ngôi làng ở Quảng Ngãi lại bước vào mùa tất bật hiếm thấy. Từ sáng sớm đến khuya, lửa đỏ không ngơi, tay người không nghỉ để kịp cho đặc sản chỉ thật sự vào mùa đúng những ngày giáp Tết.
Video: Nghề làm bánh nổ ở Quảng Ngãi. Cũng như bánh chưng, bánh tét, bánh nổ, bánh thuẫn là những loại bánh truyền thống được người dân Quảng Ngãi làm vào dịp Tết để dâng lên bàn thờ gia tiên. Đến hẹn lại lên, mỗi khi Tết cổ truyền cận kề, người dân thôn Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) lại vào vụ làm bánh nổ - nghề đã gắn bó với làng qua nhiều thế hệ. Nghề làm bánh nổ ở thôn Điền Trang có từ lâu đời, được xem như cách để nhắc nhớ về cội nguồn, thường xuất hiện trong các dịp Tết Nguyên đán, cúng ông Táo hay những ngày lễ quan trọng trong năm. Những ngày này, khắp làng bánh nổ rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Người dân tất bật chuẩn bị nếp, đường, củ gừng… để kịp cho mùa đóng bánh phục vụ thị trường Tết. Từ đầu làng đến cuối xóm, không khí lao động lan tỏa, báo hiệu một mùa cao điểm đang đến gần. Tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Lượng (52 tuổi, thôn Điền Trang), nhịp làm việc diễn ra liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn. Người rang nếp, người trộn bánh, người cắt, người đóng gói… mỗi công đoạn đều được chia nhau nhịp nhàng. Đơn hàng liên tục được chuyển đi khiến không gian nhỏ lúc nào cũng rộn ràng, đỏ lửa không ngơi. Nguyên liệu chính làm ra chiếc bánh nổ gồm lúa nếp được rang thành nổ (bỏng). Gắn bó với nghề làm bánh nổ hơn hai chục năm qua, bà Lượng cho biết đây là nghề truyền thống do ông bà để lại, được bà gìn giữ và nối nghiệp đến hôm nay. Khoảng ba năm trở lại đây, cùng với bánh nổ, gia đình bà còn làm thêm nhiều loại bánh truyền thống khác như bánh in, bánh thuẫn… để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. “Tất cả đều được sản xuất thủ công, không sử dụng hóa chất. Nguyên liệu chỉ gồm gạo nếp, gừng rang và đường trắng Quảng Ngãi. Nhờ giữ được chất lượng, lượng bánh tiêu thụ năm nay tăng hơn so với năm trước”, bà Lượng chia sẻ. Bánh được cắt thủ công. Theo bà Lượng, bánh nổ có giá bán ở mức bình dân. Bánh loại 1 khoảng 100.000 đồng/kg, bánh loại 2 từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Dù làm bánh quanh năm, nhưng vào dịp Tết, sản lượng phải tăng gấp ba lần so với ngày thường mới kịp đơn hàng. Nguyên liệu chính để làm bánh nổ là nếp, được rang cho nở bung thành bỏng. Sau đó, bỏng nếp được sàng sẩy kỹ để loại bỏ trấu, rồi trộn đều với đường và củ gừng xắt mỏng. Hỗn hợp này tiếp tục được ép khuôn, cắt, sấy và đóng gói trước khi đưa ra thị trường. Khuôn đóng bánh nổ cao chừng 40–45 cm, trước đây chủ yếu làm bằng gỗ, nay nhiều hộ đã chuyển sang dùng thép chịu lực. Khi đổ nếp vào khuôn, người làm bánh dùng vồ gỗ lớn đóng xuống đều tay từng nhát. Có như vậy, cây bánh mới chắc, không lỏng, khi cắt ra từng lát bánh đều, đẹp mắt. Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn chục gia đình gắn bó với nghề làm bánh nổ. Dù không ồn ào, nghề truyền thống này vẫn bền bỉ tồn tại, mỗi năm lại “cháy” hàng đúng mùa Tết, góp phần giữ gìn hương vị quê nhà giữa đời sống hiện đại. Lãnh đạo UBND xã Tư Nghĩa cho biết, bánh nổ đã được giới thiệu là sản phẩm OCOP địa phương. Thời gian tới, bên cạnh việc giữ vững thương hiệu bánh nổ Điền Trang, địa phương dự kiến sẽ nhân rộng và phát triển nghề, tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn.