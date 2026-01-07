Có một thứ bánh ở Quảng Ngãi cận Tết phải làm gấp ba mới kịp bán 07/01/2026 16:56

(PLO)- Những ngày giáp Tết, các hộ làm bánh nổ truyền thống tại Quảng Ngãi phải làm việc gấp 3 lần mới đủ số lượng để bán.