Đổi tên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm thành trạm y tế xã 06/01/2026 17:29

Ngày 6-1, lãnh đạo xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đã đổi tên thành trạm y tế xã Khánh Cường cơ sở 2. Quyết định đổi tên được ban hành cuối tháng 12-2025.

Lý giải việc đổi tên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm thành trạm y tế xã, lãnh đạo xã Khánh Cường nói rằng theo quy định sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp, trạm y tế cấp xã phải có tên theo xã, phường. Do đó, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm phải đổi tên thành trạm y tế xã Khánh Cường.

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi mới cũng có xã Đặng Thùy Trâm, được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Ba Khâm và xã Ba Trang. Xã này có trạm y tế xã Đặng Thùy Trâm. Do đó, việc đổi tên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm để tránh bị trùng tên.

Cũng theo lãnh đạo xã Khánh Cường, dù Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đổi tên nhưng chức năng, nhiệm vụ vẫn giữ nguyên. Trong đó, có nhiệm vụ khám chữa bệnh và khu trưng bày liên quan đến liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bệnh xá vẫn nằm trong khu di tích liên quan đến liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.