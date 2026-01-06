Ngày 6-1, lãnh đạo xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đã đổi tên thành trạm y tế xã Khánh Cường cơ sở 2. Quyết định đổi tên được ban hành cuối tháng 12-2025.
Lý giải việc đổi tên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm thành trạm y tế xã, lãnh đạo xã Khánh Cường nói rằng theo quy định sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp, trạm y tế cấp xã phải có tên theo xã, phường. Do đó, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm phải đổi tên thành trạm y tế xã Khánh Cường.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi mới cũng có xã Đặng Thùy Trâm, được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Ba Khâm và xã Ba Trang. Xã này có trạm y tế xã Đặng Thùy Trâm. Do đó, việc đổi tên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm để tránh bị trùng tên.
Cũng theo lãnh đạo xã Khánh Cường, dù Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đổi tên nhưng chức năng, nhiệm vụ vẫn giữ nguyên. Trong đó, có nhiệm vụ khám chữa bệnh và khu trưng bày liên quan đến liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bệnh xá vẫn nằm trong khu di tích liên quan đến liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Bệnh xá Đặng Thùy Trâm nằm ở xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, được khởi công xây dựng hồi tháng 3-2006, khánh thành tháng 12-2006. Công trình được xây dựng trên diện tích 3.900 m2, có tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng do bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cùng nhiều nhà tài trợ đóng góp, ủng hộ. Bệnh xá được thiết kế giống nhà rông Tây Nguyên.
Bệnh xá Đặng Thùy Trâm là nơi khám, chữa bệnh có mô hình đặc biệt, là địa chỉ thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan mỗi năm.