BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'hỗ trợ Tết' 07/01/2026 14:47

(PLO)- Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhiều chiêu thức mạo danh cơ quan BHXH, lợi dụng công nghệ cao khiến người dân, nhất là người cao tuổi, dễ mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (BHXH Việt Nam) cho biết dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý mong chờ hỗ trợ, nhận thêm thu nhập của người dân.

Một kịch bản phổ biến là mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên cơ quan BHXH. Các đối tượng gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận “hỗ trợ Tết” hoặc “tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp” với số tiền hấp dẫn. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc đề nghị bấm vào đường link lạ để “cập nhật thông tin VssID”, “xác nhận nhận tiền”.

Thời gian qua có nhiều hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh minh họa

Thực chất, đây là chiêu trò nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. BHXH Việt Nam khẳng định, mọi chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của cơ quan BHXH đều được triển khai công khai qua hệ thống chính quyền địa phương hoặc các kênh chính thống.

Cơ quan BHXH không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch qua các đường link không rõ nguồn gốc để nhận tiền.

Ngoài việc mạo danh con người, các website, fanpage và đường link giả mạo cũng được thiết kế tinh vi. Nhiều trang có giao diện gần như giống hệt trang chính thức của ngân hàng, BHXH Việt Nam hoặc doanh nghiệp lớn.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI và Deepfake để tạo email, video, giọng nói giả mạo cán bộ cơ quan chức năng, khiến các thông báo trúng thưởng, hoàn thiện hồ sơ BHXH hoặc hỗ trợ tài chính trở nên rất thuyết phục.

Đánh vào nhu cầu tiền mặt dịp Tết, các chiêu lừa đảo “vay tiền online” hoặc dịch vụ “rút BHXH một lần nhanh chóng” cũng gia tăng. Với lời quảng cáo “thủ tục đơn giản, giải ngân ngay”, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc nộp phí hồ sơ trước. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, trung tâm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc email chưa được xác thực. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không tin cậy. Chỉ theo dõi thông tin trên các cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam và ngân hàng.

"Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời...."- Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số khuyến cáo.