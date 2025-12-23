77 người về từ Campuchia, nhiều người làm việc tại casino, app lừa đảo 23/12/2025 16:37

(PLO)- 77 công dân Việt Nam vừa được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài sau thời gian làm việc tại Campuchia, trong đó 31 người xuất cảnh trái phép bị xử phạt.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với Công an 24 tỉnh, thành phố cùng các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn tất việc bàn giao 77 công dân về địa phương cư trú để tiếp tục quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 19-12-2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận 77 công dân do phía Campuchia trao trả. Trong số này có 43 nam và 34 nữ.

Hoàn tất bàn giao 77 công dân được trao trả qua cửa khẩu Mộc Bài

Qua xác minh ban đầu, các công dân khai nhận xuất cảnh sang Campuchia thông qua việc tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội. Quá trình xuất cảnh có sự khác biệt: một số người tự nguyện xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, trong khi một số khác vượt biên trái phép.

Sau khi sang Campuchia, các công dân được đưa đến làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau như phục vụ, tiếp viên karaoke, làm việc tại quán ăn, khu chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Đáng chú ý, một số trường hợp làm sale cho các casino, ứng dụng tình cảm, đầu tư chứng khoán tại các công ty có dấu hiệu lừa đảo, hoạt động tại các khu vực như Kim Sa 1, 3, 4; Oasamas; khu Lý Châu và Poipet.

77 công dân trở về từ Campuchia, nhiều người từng làm việc tại casino, app lừa đảo

Cơ quan chức năng xác định trong tổng số 77 công dân, có 46 trường hợp xuất cảnh hợp pháp, còn lại 31 người vượt biên trái phép sang Campuchia. Đối với các trường hợp vi phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép.

Tổng số tiền xử phạt đối với 31 cá nhân là 122 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ 77 công dân đã được bàn giao cho Công an các địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ ổn định cuộc sống.